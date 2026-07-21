Fabián y Gavi celebran en Los Palacios (Sevilla) un Mundial "único e histórico" y reciben su peso en tomates

Fabian Ruiz and Gavi posan durante el homenaje recibido en Los Palacios tras ganar el Mundial. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Los campeones del mundo con la selección española Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira, 'Gavi', han sido recibidos este martes por la tarde en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde han compartido con sus vecinos la celebración por el título de oro conquistado en el Mundial de Estados Unidos y han recibido el tradicional homenaje de su peso en tomates. Ambos han coincidido en definir el triunfo como "un momento único e histórico" que "se va a celebrar toda la vida".

Acompañados por sus familias y por el también campeón del mundo y paisano Jesús Navas, Fabián ha asegurado que supone "un orgullo" poder celebrar este éxito con su pueblo. "A veces vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de la repercusión que tiene todo esto", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que tanto la celebración del lunes en Madrid como el recibimiento de este martes en Los Palacios evidencian que se trata de "un momento histórico".

Por su parte, Gavi ha reconocido que la grave lesión sufrida el pasado mes de agosto le hizo temer que no llegaría a disputar el Mundial. "Lo pasé muy mal", ha confesado, aunque ha celebrado haber podido formar parte del equipo campeón. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por regresar a su localidad natal tras pasar tanto tiempo en Barcelona y ha asegurado que Los Palacios "es el mejor pueblo" y "su casa".

Preguntado por la posibilidad de conquistar el Balón de Oro, Fabián ha reconocido que "a quién no le gustaría ganarlo", aunque ha insistido en que ya se siente plenamente satisfecho con la temporada realizada, en la que ha conquistado la Liga de Campeones con el París Saint-Germain y el Mundial con la selección española. "No se puede pedir más. Si llega ese Balón de Oro será un honor", ha señalado, antes de añadir que "el trofeo más bonito es el cariño de la gente".

El centrocampista también ha reaccionado al recibimiento de numerosos aficionados con camisetas verdiblancas y ha reiterado su deseo de regresar algún día al Real Betis. "Espero volver algún día", ha afirmado.

POSTURAS DIFERENTES SOBRE LOS INCIDENTES DE LA FINAL

Ambos futbolistas se han pronunciado sobre los incidentes registrados tras la final del Mundial frente a Argentina. Fabián ha considerado que deberían adoptarse medidas porque "hicieron algo que va en contra de lo deportivo", mientras que Gavi ha opinado que no deberían imponerse sanciones, aunque ha admitido que "no es una buena imagen para los niños", ya que entiende que "existe esa parte más violenta del fútbol cuando se pierde una final".

Por su parte, el que fuera entrenador de Fabián Ruiz durante cinco años en la escuela de fútbol del municipio, antes de que el jugador fuera fichado por el Real Betis Balompié con tan solo nueve años, Antonio Salmerón, ha asegurado que "ya apuntaba maneras desde pequeño", aunque ha recordado que "había que ir perfeccionando sus dotes". En este sentido, ha destacado que "él hablaba con el balón en los pies".

Salmerón ha reconocido que siente un cariño especial por el futbolista, al que considera "como un hijo", y ha subrayado el extraordinario palmarés que está construyendo. "Lo que está logrando es increíble y no hay ningún futbolista en el mundo que haya conseguido todo lo que él ha logrado", ha afirmado.

Asimismo, ha aprovechado para reivindicar el papel de los entrenadores de base y reclamar un mayor reconocimiento por parte de la Real Federación Española de Fútbol. En su opinión, tanto las escuelas deportivas como los clubes realizan "un trabajo sordo que no se ve" y merecen más apoyo. "No pedimos dinero; pedimos material deportivo para seguir formando a los niños y ayudándoles a formarse", ha señalado.

ENTREGA DEL "BOMBÓN COLORAO"

Ambos futbolistas han sido pesados para determinar los kilos de tomate que recibirán como "prima" por el título conquistado, un reconocimiento conocido en Los Palacios como el "bombón colorao". Tras el acto institucional, en el que han participado representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol del municipio --La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y la Escuela de Fútbol--, Gavi y Fabián han conocido el diseño del monumento que el Ayuntamiento instalará en la avenida Juan José Vaquero en homenaje a los tres campeones del mundo palaciegos.

Como colofón a la jornada, ambos jugadores han saludado a los vecinos congregados desde el balcón del Ayuntamiento antes de abandonar la sede consistorial. Además, el Consistorio ha anunciado que los dos campos de fútbol de Los Palacios pasarán a denominarse 'Fabián Ruiz' y 'Pablo Páez Gavira "Gavi"', siguiendo el ejemplo del Complejo Deportivo Jesús Navas, que fue bautizado con el nombre del exfutbolista sevillista en 2006.