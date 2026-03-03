Facua abre una oficina de atención al consumidor en Guillena (Sevilla)

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla pone en marcha a partir de este 4 de marzo una oficina municipal de información al consumidor (OMIC) en la localidad de Guillena, que estará localizada en el edificio del Ayuntamiento, en la calle Echegaray número 4, y permanecerá abierta todos los miércoles de 9,30 a 13,30 horas durante los próximos cuatro meses.

En este espacio, los consumidores podrán asesorarse sobre sus derechos, recibir orientación sobre cómo proceder ante determinadas situaciones y resolver dudas en el ámbito de consumo, informa la organización en un comunicado.

Además, la oficina también presentará las hojas de reclamaciones que hayan interpuesto los consumidores ante los órganos competentes de la Administración y tramitará los correspondientes arbitrajes ante la Junta Arbitral de Consumo, preparando la documentación pertinente para que el usuario pueda presentarla.

La apertura de esta OMIC surge de un acuerdo entre Facua Sevilla y el Ayuntamiento de Guillena y contempla también la puesta en marcha de campañas informativas y la celebración de conferencias sobre temas relacionados con el consumo, entre otras actividades.