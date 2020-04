Facua opina que el aplazamiento de la Feria de Sevilla "no es motivo suficiente para no devolver las tasas de casetas"

La asociación de consumidores responde al Ayuntamiento, contrario a la devolución porque no se ha suspendido el evento

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios (Facua) ha advertido al Ayuntamiento hispalense de que el aplazamiento de la Feria de Abril a septiembre por la crisis del coronavirus Covid-19 "no es motivo suficiente para no permitir la devolución de las tasas de las casetas", toda vez que el Consistorio alega que no ha recibido peticiones de devolución.

"Muchos usuarios licenciatarios de las casetas puede que no tengan la capacidad económica suficiente para hacer frente a dicha licencia dentro de unos meses, debido a la crisis económica que está produciendo la emergencia del Covid-19", según sostiene en un comunicado Facua.

La asociación responde así a las declaraciones del gobierno municipal, que ha informado de que el aplazamiento de la Feria a septiembre "se enmarca dentro de la estrategia de reactivación de la ciudad tras la grave crisis sanitaria" y que el objetivo es "aprovechar al máximo todos los trámites, actuaciones e inversiones realizadas en el recinto ferial" por lo que "sería contradictorio volver a iniciarlos".

Facua, que instó al Ayuntamiento a la devolución de las tasas de las casetas el pasado día 27, reitera que el Consistorio "debería devolver dichas tasas para garantizar que los usuarios cuenten con estas cantidades ante una situación económica que se prevé inestable en el futuro próximo" y que sean ellos "quienes decidan si quieren hacer frente a esos gastos asociados a la celebración de la Feria".

La asociación critica "la falta de empatía" del Ayuntamiento hacia aquellas personas "que hayan sufrido una importante reducción de su economía doméstica debido a la crisis sanitaria y cuyas circunstancias no les permiten ahora realizar un gasto relativo a la celebración de la Feria que sí podían hacer en enero, cuando se pagaron las tasas", añade el comunicado, so bien el Consistorio alega que no median solicitudes de devolución.