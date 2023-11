Facua pide a la empresa de aguas de Lora (Sevilla) que indemnice a los vecinos y reclama a la Junta una sanción

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha remitido un escrito a Aguas de Lora, empresa suministradora del agua en Lora del Río (Sevilla), en el que le exige que aplique compensaciones y descuentos en las facturas a los vecinos que han estado 18 días sin agua potable en sus hogares después de declararse el pasado 27 de octubre no apta para el consumo por su alta concentración de manganeso.

Asimismo, también se ha dirigido a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para pedirle que inicie una investigación para esclarecer lo ocurrido, e inicie un expediente sancionador al haberse vulnerado los derechos de la población, según ha comunicado la organización de consumidores en una nota de prensa.

El artículo 71 del Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua de Andalucía aprobado por el Decreto 120/1991,de 11 de junio recoge que "la interrupción del suministro por averías en instalaciones a cargo de las entidades suministradoras, no derivadas de fuerza mayor, por un periodo continuado superior a nueve días, dará derecho al abonado a reclamar de aquellas el reintegro de la parte proporcional de su cuota fija o de servicio que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio".

La asociación lleva "años reclamando" la actualización de una normativa de suministro de agua domiciliaria de Andalucía que considera "desfasada y obsoleta", ya que el reglamento "no responde a la actual necesidad de los usuarios, resultando incomprensible que un consumidor se vea obligado a abonar un servicio del que no dispone, sin importar el número de días que transcurran con la deficiencia". Por ello, pide que se fije el reintegro o la bonificación en la factura desde el primer día, y no a partir del noveno como estipula la norma actual.

Ante el "incumplimiento" de los criterios de calidad exigidos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, Facua Sevilla entiende que la empresa municipal suministradora de agua debe garantizar "sin demora" la aplicación de "medidas correctoras y preventivas" para la protección de la salud de los habitantes de este municipio, además de comunicar el plazo máximo que prevé durará esta situación tan gravosa para la población.

En otro escrito, la asociación se ha dirigido a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en el que le pide que, en base a lo sucedido en Lora del Río, inicie una investigación para esclarecer por qué el agua está contaminada, y abra un expediente sancionador contra la empresa encargada del suministro del agua en el municipio.