Facua Sevilla apoya la construcción de la mezquita del Polígono Sur frente al "discurso de intolerancia" de Vox

Diseño de la mezquita proyectada en una parcela del Polígono Sur - FUNDACIÓN MEZQUITA DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha mostrado su apoyo al derecho de la comunidad musulmana a disponer de un lugar de culto en la ciudad y ha rechazado la campaña política promovida por Vox contra la construcción del Centro Cultural Islámico proyectado en el entorno del Polígono Sur, a la que ha calificado de "discurso de intolerancia".

En una nota de prensa, la asociación ha indicado que la libertad religiosa es "un derecho fundamental reconocido por el artículo 16 de la Constitución", que prohíbe, además, en su artículo 14 "cualquier discriminación por razón de religión a la vez que obliga a las administraciones a aplicar la ley en condiciones de igualdad".

Además, ha indicado que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, establece expresamente que las creencias religiosas "no pueden constituir motivo de desigualdad o discriminación" y reconoce el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o reunión. Esta libertad "únicamente puede limitarse para proteger los derechos fundamentales de otras personas" y salvaguardar la seguridad, la salud y el orden público en una sociedad democrática.

Por ello, han considerado que la "oposición ideológica" a una determinada confesión o el rechazo promovido desde una formación política no constituyen, por tanto, razones legítimas para impedir el ejercicio de este derecho.

A su vez, la organización ha señalado que los informes técnicos y jurídicos municipales han concluido que el proyecto es compatible con la calificación urbanística de la parcela. Por lo que si la iniciativa cumple la normativa, el Ayuntamiento "debe resolver conforme a la legalidad, sin que las presiones políticas o la religión de la entidad promotora puedan condicionar la concesión de la licencia".

DISCURSO DE INTOLERANCIA

La asociación considera especialmente grave que Vox "pretenda convertir las creencias religiosas de una parte de la ciudadanía en un elemento de confrontación" y condicionar con ello su apoyo al gobierno municipal, dado que los derechos fundamentales no pueden utilizarse como moneda de cambio ni quedar sometidos a la voluntad de una mayoría.

Facua ha añadido que aunque existen carencias sociales en este barrio, "instrumentalizar estas problemáticas en una falsa dicotomía solo busca enfrentar a la población y justificar la exclusión de una comunidad religiosa".

Así, la asociación ha reivindicado los valores constitucionales de libertad, igualdad, pluralismo y convivencia y la identidad de Andalucía como pueblo abierto e integrador. El propio Estatuto de Autonomía andaluza establece como principio rector la convivencia social, cultural y religiosa y el respeto a la diversidad de creencias.

Al hilo, Facua ha defendido que defender la ciudad y su identidad es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad, con independencia de su origen o religión.