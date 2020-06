Fallece Rafael Valencia, director de la Academia Sevillana de Buenas Letras y profesor de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arabista y profesor de la Universidad de Sevilla (US) Rafael Valencia, quien ha dirigido instituciones como la Real Academia Sevillana de Buenas Letras o el Instituto Hispano-Árabe de Cultura de Bagdad, ha fallecido el viernes a los 68 años de edad a causa de un infarto.

El profesor Valencia (Berlanga [Badajoz], 1952 - Sevilla, 2020) se licenció en Filosofía y Letras (filología semítica, árabe e islam) en la Universidad de Barcelona (1976) y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1986 con la tesis 'Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: contribución a su estudio', dirigida por el también arabista Joaquín Vallvé Bermejo.

Se incorporó a la plantilla de la Universidad de Sevilla en 1982 como profesor ayudante y obtuvo su plaza como titular ya en 1987, según ha informado en un comunicado la US. En las aulas de la Fábrica de Tabacos impartió disciplinas relacionadas con la lengua árabe, la historia del islam, de al-Andalus o de la literatura de al-Andalus.

En 2010 ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en la que fue elegido director en 2014. Al ingresar en la Academia, el arquitecto y también académico Rafael Manzano lo definió como "el mejor arabista de la Universidad de Sevilla, por historiador y por filólogo", en la contestación al discurso del propio Rafael Valencia.

En su ingreso en la Academia, el autor de textos como 'Al-Andalus y su herencia' (2011) dedicó su discurso a los refranes en la Sevilla árabe. Su conocimiento y pasión por el mundo árabe lo llevó a dirigir el Instituto Hispano-Árabe de Cultura de Bagdad (1979-1982), además de ser profesor asistente en la Universidad de la misma ciudad en el curso 1978-1979.

Ha realizado estancias en las universidades marroquíes de Fez, Marrakech, Rabat y Tetuán (1998-2008) y en la Universidad de Qatar (2003). Cabe destacar otras estancias en varias universidades argentinas como la de Buenos Aires, de El Salvador, de Belgrano, la Pontificia Universidad Católica, la Escuela Superior de Guerra y otras, hasta un total de doce entre 1990-1997. En la propia Universidad de Sevilla ha dirigido el Instituto de Idiomas y el Departamento de Filologías Integradas, donde también ejerció como secretario.

MÁS DE UN CENTENAR DE PUBLICACIONES

Cuenta con más de un centenar de publicaciones sobre la Sevilla árabe y la historia de al-Andalus. Entre las relacionadas con la Sevilla árabe destacan 'La cora de Sevilla en el Tarsí al-ajbar de Ahmad b. Umar al-Udri', 'Andalucía Islámica. Textos y Estudios, Granada, IV-V' (1986); 'La pervivencia de la ta marbuta por construcción en idafa en la toponimia medieval sevillana de origen árabe', 'Philologia Hispalensis' (1987); 'Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: contribución a su estudio' (1988); 'Islamic Seville, its Political, Social and Cultural History', en The Legacy of Muslim Spain (1992,1994); 'El espacio público de la Sevilla árabe: la ciudad como escenario', 'Stylistica 5' (1997-98); 'Los Banu-z-Zubaydi de Sevilla', 'Anaquel de Estudios Árabes 12' (2001); 'La formación de al-Andalus', 'Encuentro número 392' (diciembre 2004); 'La pervivencia de Isidoro de Sevilla en al-Andalus', 'Sevilla siglo XIV' (2006); 'Fès et Séville à l'époque almohade', entre muchas otras.