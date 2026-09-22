La familia de Ana Buza luchará "incansable" para probar el asesinato pese a la "soberbia" judicial y policial

Antonio Buza, padre de Ana Buza, en una atención a medios a las puertas de la Audiencia Provincial - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antonio Buza, padre de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, ha asegurado que luchará con perseverancia para demostrar que la muerte de la joven se debió a un asesinato como culmen a la violencia de género que sufría en su relación sentimental con el ahora investigado por los hechos pese a la "soberbia" del sistema judicial y policial, ello incidiendo en que no permitirá que "se ensucie" su nombre.

En una declaración a medios a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde está previsto que comparezca este martes en calidad de testigo durante la tercera sesión de juicio con jurado popular encargado del caso, Buza ha subrayado que el objetivo durante estos "siete años de incansable lucha" era "sentar" a Rafael en el banquillo de los acusados para "hacer justicia", dado que a su juicio la investigación, que en un primer momento apostó por el suicidio como la causa de la muerte de la joven, "se cerró" sin ahondar en estos hechos y "en menos de 36 horas".

"Con nuestro esfuerzo, dinero e incluso salud hemos intentado subsanar estas negligencias cometidas", ha indicado. Además, ha apostillado que no permitirá que durante el procedimiento se "vierta basura" sobre la memoria de su hija. En este sentido, Buza ha advertido de la "soberbia" que, indica, "el sistema policial y judicial" ha mantenido a lo largo del procedimiento.

"Yo sabía y sé que van a vertir todo tipo de basura hacia mi hija, a denigrar su imagen, cosa que no voy a permitir. Hemos intentado que este caso salga en los medios de comunicación, y he sido prudente, pero no voy a permitir que denigren la imagen de mi hija", ha expresado.

Además, ha insistido en que detrás de esta causa se encuentra un caso de violencia de género que fue "clausurado" de forma prematura, una circunstancia contra la que prevé "luchar". "Si piensan que voy a tirar la toalla o que voy a dejar de luchar no es así, jamás lo haré. No pueden imaginar la fuerza de voluntad que tengo, mi perseverancia".

En contexto, la Audiencia Provincial acoge estos días el juicio con jurado popular que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias que rodean este caso. Durante la presente jornada está prevista la comparecencia en calidad de testigos de los padres de Ana Buza, así como de los padres del encausado, entre otros.

El joven enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente. La familia, en calidad de acusación particular, solicita 20 años de cárcel por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria.