La familia de Sandra Peña recurrirá el archivo de la querella contra el colegio al considerarlo "un paso atrás"

Archivo - Los padres de Sandra Peña en la huelga general estudiantil en solidaridad con hija y contra el bullying y los discursos de odio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La madre de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, Zara Villar, ha anunciado este viernes que la familia recurrirá el archivo de la querella interpuesta contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y docentes del colegio.

A su juicio, la decisión del juez es "un paso para atrás", por lo que ha pedido que continúe la investigación para "depurar responsabilidades" y que "verdaderamente, el caso de Sandra sea un antes y un después" en materia de acoso escolar.

"Nosotros estamos aquí para que el caso de Sandra sea un antes y un después, pero esta decisión que se ha dictaminado es un paso para atrás. Que alguien me diga si algún director o algún docente va a abrir un protocolo ahora. No va a haber precedentes. Queremos que se investigue para depurar responsabilidades", ha expresado en declaraciones en el programa 'Hoy al Día' de Canal Sur, recogidas por Europa Press.

"COSAS DE NIÑOS"

Asimismo, ha considerado que el magistrado "no se ha leído" el informe de Inspección que, asegura, confirma que la menor acabó con su vida "por el estado de depresión que le había causado el acoso que sufría en el colegio".

"Creo que no se lo ha leído, creo que no le ha preguntado a la fiscal de menores, que está haciendo una labor excepcional de investigación. Creo que si le preguntase a su compañera, le hubiese dicho que durante el curso anterior, según la Inspección, se habían producido hechos que dejaban constancia de que el colegio debía haber abierto el protocolo", ha relatado.

En este sentido, Villar ha incidido en que la querella interpuesta por la familia estaba "basada" en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Menores, "que es donde ha quedado constatado el acoso escolar que sufría Sandra, y que el profesorado conocía".

A su juicio, el profesorado trató la situación como "cosas de niños" y "peleas entre iguales". "Sandra se suicida por la situación que le provoca el acoso escolar. No estaba contenta con su cuerpo, entendía que no era válida. En la querella anunciamos la valoración de un psicólogo que no tenía duda y decía que Sandra se suicidó por una depresión derivada de acoso escolar" ha indicado, misma vez que se ha preguntado si el magistrado responsable de la decisión "no quiere escuchar a los profesionales, a los psicólogos". No obstante, la madre ha manifestado su "respeto" a la decisión judicial.

Villar, por otro lado, ha expresado que, hace unas horas, el altar de Sandra Peña que se instaló en los bloques de piso localizados en la zona donde vive la familia aparecía vandalizado. "Yo iba a limpiarlo y me lo encontré. El altar lo habían hecho unos amigos de Sandra. ¿Qué necesidad había de hacer algo así?", ha lamentado.

Además, Villar ha revelado algunos datos identificados en la autopsia practicada a la menor en aras de pedir que prosiga la investigación. Entre ellos, ha destacado que la joven presentó 0,59 miligramos de alcohol en sangre. "Creemos que la ingesta se produjo en el colegio porque Sandra salió del centro sobre las 14,30 y su muerte está certificada a las 14,40. Son diez minutos lo que hay. En la inspección ocular no hay restos de alcohol, ella no pasa ni por casa. Que alguien me diga dónde pudo haber tomado este alcohol", ha planteado.

LA CONSEJERÍA MANTIENE ABIERTO EL EXPEDIENTE

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha aclarado que el expediente administrativo abierto en su momento al colegio para determinar si se abrió o no el protocolo contra el acoso escolar "sigue su curso" .

El expediente determinará si la infracción fue leve, que se castiga con un apercibimiento; grave, "normalmente con sanciones de tipo económico", o muy grave, que "son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto", explicó en su momento la Consejería.