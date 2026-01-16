La familia de la víctima pide 25 años de cárcel al acusado de asesinar a su pareja de 22 años en Utrera (Sevilla)

Archivo - (Foto De ARCHIVO) El Detenido Por La Muerte De Su Mujer Entra En El Juzgado Número 3 De Utrera A 03 De Agosto Del 2023 En Utrera (Sevilla, Andalucía, España) - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular del caso referido al presunto asesinato machista de una vecina de 22 años de Utrera (Sevilla) a manos de su expareja el 30 de julio de 2023, ha anunciado este viernes que ha presentado un escrito formal solicitando la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra el investigado, que se encuentra detenido y en prisión preventiva tras lo ocurrido. Cabe enmarcar que la familia solicita una pena de 25 años de prisión, así como la correspondiente responsabilidad civil de 150.000 euros.

Así ha informado en un escrito remitido a medios, consultado por Europa Press, el abogado representante de la familia de la joven, José Antonio Sires, quien ha apostillado que la acusación particular alega un presunto delito de asesinato con la agravante de ensañamiento.

Según el escrito de acusación, los hechos investigados describen una agresión "extremadamente violenta y prolongada", durante la cual "la víctima habría sufrido múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, cuello y tórax, así como lesiones defensivas, lo que indicaría que permaneció consciente durante parte del ataque".

"La acusación sostiene que la violencia ejercida no fue inmediata ni necesaria para causar la muerte, sino que se prolongó deliberadamente, incrementando el sufrimiento físico y psíquico de la víctima, lo que fundamenta la calificación jurídica de asesinato con ensañamiento", añade el letrado.

"MÁS DE DIEZ GOLPES" EN LA CABEZA

Según informaba en el momento de los hechos el letrado, el atestado de la Guardia Civil, de más de "500 folios", refleja que la víctima habría fallecido la mañana del pasado 30 de julio, como consecuencia de un "crimen atroz", pues habría recibido "más de diez golpes" en la cabeza "con un objeto contundente similar a un martillo o una herramienta dura".

Además incluye, según Sires, que al ser detenido, el inculpado portaba consigo unas bolsas, en cuyo interior ocultaba "una camiseta blanca manchada con sangre", incurriendo en "argumentos contradictorios" a la hora de explicar a los agentes la procedencia y circunstancias de dicha prenda.

DINERO DE UNA "CAJA FUERTE"

También le fueron decomisados en el momento de su arresto, según ha dicho, 1.600 euros en efectivo y unos mil dólares "americanos", también en metálico, dinero en ambos casos procedente de "una caja fuerte" que compartían la fallecida y su hermana.

Es más, el atestado policial reflejaría, según el abogado que representa a la familia de la víctima, que el presunto autor del crimen había comprado "un billete de avión" para volar el día 1 de agosto hacia Turín, en Italia. "Se iba a marchar de España", ha remarcado el abogado, quien ha expuesto que aunque aún no haya sido localizada el arma del crimen, la investigación cuenta con "mucho" material probatorio que conduce a la convicción de que el detenido "es el autor" del crimen.