Familiares de la víctima del incendio en Sevilla aseguran que pidieron a la Universidad cambiar a estudiante en prisión

Imagen del piso de la calle León X de Sevilla ubicado en la planta cuarta de un edificio de seis, donde se produjo el incendio. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Familiares de la mujer fallecida el pasado 14 de enero en el incendio de su vivienda en la calle León X de Sevilla han asegurado que pidieron a la Universidad de Sevilla (US) cambiar a la estudiante del programa de alojamiento "una semana antes de los hechos".

La estudiante ingresó en prisión este miércoles como presunta autora de las llamas que acabaron con la vida de la mujer, con la que convivía desde hace unos meses dentro un programa específico del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la US.

En un comunicado remitido a Europa Press, la familia ha señalado que la convivencia con esta persona "no estaba siendo la esperada y que prefería que se cambiase a la estudiante de residencia".

"Esta circunstancia fue comunicada tanto a la Universidad como a la propia estudiante durante la semana anterior a los hechos. Desde entonces, la Universidad estaba buscando nueva residencia para ella, mientras tanto, continuaba residiendo temporalmente en el domicilio de nuestra familiar", ha reseñado.

Asimismo, en el comunicado ha indicado que la fallecida "ya tuvo anteriormente" a otra estudiante de este mismo programa durante el curso 2024-2025, "con la cual mantuvo una excelente relación y una experiencia extraordinaria hasta marcharse antes del verano".

Por el momento la US no ha confirmado dicha petición. Este miércoles, la rectora, Carmen Vargas, lamentaba la noticia y defendía que la institución "está a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

La rectora ha asegurado que el programa lleva "muchos años" funcionando y "sin incidencias". No obstante, ha avanzado que la institución está analizando y recabando información para determinar si hay que tomar "medidas preventivas".

Durante los últimos 34 años, más de 1.100 personas han participado en el programa. En el pasado año 2025 se registraron más de 20 parejas que iniciaron la convivencia. La Universidad ha instalado un punto de información en el Vicerrectorado Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad para atender "todas las dudas que le puedan surgir a los usuarios del citado programa".

Por último, la familia de la fallecida ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y al Cuerpo Nacional de Policía por "la profesionalidad y el trato humano recibidos en todo momento y durante todo el procedimiento". Asimismo, han pedido "respeto y comprensión" para "vivir estos momentos en la más estricta intimidad".

El incendio se produjo de madrugada del 14 de enerp y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes, tal como ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, falleciendo posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial.

Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de la estudiante en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio, tal como ha adelantado El Español. La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.