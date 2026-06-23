Familias del Distrito Norte de Sevilla advierten de "exclusión" de niños con necesidades especiales en centros de verano

Archivo - Imagen de recurso de un niño en uno de los talleres municipales. - AYTO.DE TOMARES - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una representación de las familias de los barrios del Distrito Norte de Sevilla han advertido este martes, 23 de junio, de "exclusión" por parte del Ayuntamiento de Sevilla en los programas de las Escuelas de Verano y de conciliación estival.

Según han referido en un comunicado difundido por la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado (Fampa), se ha producido un "incumplimiento" de los acuerdos institucionales aprobados a este respecto.

Si bien han insistido en que la Junta Municipal del Distrito aprobó una propuesta para garantizar plazas seguras, ratios reducidas y la contratación de monitores de apoyo especializados, advierten de que "las bases definitivas del programa contradicen por completo el acuerdo".

En concreto, los familiares se han referido a una cláusula técnica en las bases de inscripción que exige a los menores con diversidad funcional o Necesidades Educativas Especiales (NEE) disponer de una "suficiente autonomía personal para el desarrollo de las distintas actividades", esto es talleres, salidas y visitas a parques acuáticos.

"Esta normativa expulsa de los campamentos públicos a los menores con NEAE integrados en aulas ordinarias y ejecuta una exclusión total y absoluta de todo el alumnado escolarizado en Centros de Educación Especial (CEE)", han esgrimido.

Por todo ello, han exigido la "inmediata subsanación de las bases, la retirada del requisito de autonomía y la dotación urgente de las plazas de personal especializado".