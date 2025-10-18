Fampa Sevilla defiende la educación afectivo-sexual tras la retirada de los cuadernillos por parte del Ayuntamiento

Archivo - Estudiantes en un colegio público del municipio. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fampa Sevilla Nueva Escuela ha defendido la educación afectivo-sexual como un "derecho reconocido y garantizado por ley". Pide al Ayuntamiento que cumpla con la legislación tras la retirada para su revisión de los cuadernillos de esta materia dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria de la ciudad.

En unas declaraciones a Europa Press, la portavoz de la entidad, Rocío Bejínez, ha reseñado que la Lomloe y la legislación andaluza establecen esta educación "adaptada al nivel madurativo, así como la prevención de la violencia de género". Además, señala que debe ser "un debate ya más que superado".

Sobre este asunto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, afirmaba este jueves que, si el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido revisar los cuadernillos de educación afectivo-sexual dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria, "lo ha hecho adecuadamente", aunque ha señalado que desconoce los motivos concretos que han llevado a tomar esta decisión.

Desde el Consistorio ha enmarcado que se encuentra actualizando el cuadernillo de formación afectivo-sexual para Infantil y Primaria. Por ello, según asegura, se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación, además de los profesionales de Promoción de la Salud.