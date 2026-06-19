El faraónico ambiente de 'Aida' de Verdi regresa este 20 de junio al Maestranza de Sevilla

Foto de familia del elenco de la obra 'Aida', de Verdi, tras las presentación de la ópera en el teatro de la Maestranza antes de su puesta en escena - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'Aida', de Giuseppe Verdi, regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla 13 años después y lo hará con seis funciones --los días 20, 23, 24, 26 y 27 de junio (20,00 horas) y el día 28 (19,00 horas)--. La dirección musical corre a cargo de Daniele Callegari, quien "ha tenido la suerte de haber ya dirigido 22 óperas del genio de Verdi", con Paco Azorín al frente de la escenografía e iluminación. De este último, el maestro italiano ha reconocido "no haber visto nunca una puesta en escena tan limpia, tan coherente y tan enganchada a la palabra".

Esta nueva producción del Maestranza, en coproducción con ABAO Bilbao Ópera, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Municipal de Santiago de Chile y el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, cuenta con la participación del Festival Perelada y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) para uno de los títulos más célebres del repertorio de Verdi y, al mismo tiempo, una de las más complejas creaciones del maestro italiano.

"Si no fuera por Otello y Falstaff, Aida debería haber sido la última partitura de Verdi. Esa idea tenía en la cabeza el sumo sacerdote de la ópera italiana cuando recibió de Ismail Pachá, khedive de Egipto, el encargo de la obra que debía inaugurar el Canal de Suez (lo que nunca ocurrió) y que, tras muchas peripecias, vio la luz en El Cairo en la Nochebuena de 1871", tal como señalan desde el espacio escénico del Paseo Colón.

Desde entonces, "Aida da problemas. Cada nuevo montaje debe esforzarse por encontrar el equilibrio ideal: demasiados elefantes en escena --lo faraónico-- pueden terminar rompiendo la delicada trama sentimental". En esencia, este último Verdi "es el de siempre: de nuevo el conflicto entre privacidad y vida pública, otra vez una historia de amor debatiéndose entre el deber y el querer".

En opinión del director del Maestranza, la obra "tiene momentos gloriosos y esa capacidad de hacer de una obra íntima, donde las emociones recogidas se muestran en un ambiente realmente grandioso y faraónico, nunca mejor dicho, en una atmósfera de conflicto bélico absoluto y creo que reúne todas las condiciones para sacar esas grandes emociones que la ópera despierta en el público".

En esta ocasión, el equipo artístico ha destacado el "colosal y aplastante" ambiente. La marcha triunfal, los bailes exóticos, los coros de sacerdotes... "no son lo esencial, pero cumplen su función. En las óperas de Verdi, cada elemento tiene un sentido dramático y todo suma si logra conmover al público".

Se trata de una ópera en cuatro actos, con libreto de Antonio Ghislanzoni y Camille du Locle, inspirado en un texto de Auguste Mariette Bey. Se estrenó el día 24 de diciembre de 1871 en el Teatro de Ópera del Jedive de El Cairo (Egipto).