Los 'farolillos de melón' regresan a las calles de Cañada Rosal (Sevilla) por Halloween

Algunos de los participantes del taller posan con los 'farolillos de melón' con ocasión de Halloween. - AYTO.DE CAÑADA ROSAL

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

Las calles de Cañada Rosal (Sevilla) volverán a iluminarse la noche de este viernes con decenas de 'farolillos de melón', gracias a una tradición en la que han vuelto a participar vecinos del pueblo que se reunieron este jueves para elaborarlos.

La Asociación Las Crujientes realizó el taller de estos curiosos farolillos "junto a las abuelas y abuelos" de la Residencia de la localidad, en una cita en la que los mayores colaboraron en su realización y "contaron sus vivencias de cuando eran pequeños y sacaban los 'farolillos de melón' por las calles", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Esta noche, las niñas y niños del pueblo están invitados a visitarlos con sus disfraces de Halloween. Además de los caramelos, los pequeños podrán ver los 'farolillos de melón' con los que antaño se celebraba la fiesta de Todos los Santos en el pueblo.

Los "meloncillos" se decoran siguiendo el modelo de los colonos que llegaron al pueblo fundado a mediados del XVIII. Hasta los años 60, en Cañada Rosal, cuando se acercaba el mes de noviembre, los mayores hacían para los niños, farolillos con "meloncillos" del huerto, "con aquellos frutos tardíos que eran desechados para la venta o el consumo humano".

Aunque estaban destinados a la alimentación de los animales, se decidió darle este original uso, que se ha podido recuperar "para que conozcan esta curiosa costumbre las nuevas generaciones del municipio".