'Fatboy Slim' y el partido en semifinales entre España y Francia protagonizan este martes la jornada de Icónica

Archivo - Fatboy Slim. Actuación. Imagen De Archivo. - ICÓNICA. - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la Plaza de España de Sevilla recibirá este martes en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest al artista 'Fatboy Slim', una actuación que estará intercalada con la retransmisión en directo de la semifinal del Mundial de Fútbol entre España y Francia.

De esta forma, mientras que el artista actuará a las 23,00 horas, a las 21,00 horas de FOX Sports, la cadena que ostenta los derechos internacionales de retransmisión del Mundial de Fútbol, ofrecerá una proyección internacional del encuentro que convertirá al emplazamiento en una Fan Zone de la Selección Española.

Con anterioridad y desde primera hora de la tarde, los DJs de Nätural ofrecerán una cita electrónica previa al mundial, si bien también actuarán durante el descanso del encuentro deportivo.

Después, llegará la actuación de Norman Cook, responsable de himnos del género de la música electrónica. A lo largo de su carrera ha actuado en escenarios tan emblemáticos como la Gran Muralla China o la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

La cita también contará con la participación de DJ Man, Lady Packa, DJ Killer, Jordi Slate o Legend DJs, entre otros.