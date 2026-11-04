Fátima León Larios, nueva decana de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla

La catedrática del Departamento de Enfermería Fátima León Larios, en la toma de posesión como decana Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla - US

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática del Departamento de Enfermería Fátima León Larios ha tomado posesión como nueva decana Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Cuenta con una amplia trayectoria en docencia, investigación y gestión universitaria, especialmente en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, la salud materno-infantil y la mejora de la calidad de los cuidados.

Diplomada en Enfermería, especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), licenciada en Antropología Social y Cultural y doctora por la Universidad de Sevilla con mención internacional, su actividad investigadora se centra en la promoción de la salud, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades, con vocación de impacto social y transferencia del conocimiento, detalla la US en una nota de prensa.

Cuenta con numerosas publicaciones científicas internacionales y ha participado en proyectos competitivos y redes de investigación nacionales e internacionales. Su compromiso con la investigación vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido reconocido recientemente con una Mención Especial en la II edición de los Reconocimientos al Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Sevilla.

GESTIÓN UNIVERSITARIA

En el ámbito de la gestión académica, ha desempeñado el cargo de vicedecana de Prácticas Externas para Enfermería y Apoyo a la Investigación de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, desde el que ha trabajado en la coordinación de las prácticas clínicas y la colaboración con las instituciones sanitarias.

Asimismo, es directora científica de la Sociedad Española de Contracepción y miembro del Comité de Educación y Ciencia de la European Society of Contraception and Reproductive Health, contribuyendo al desarrollo y la transferencia del conocimiento en el ámbito de ciencias de la salud.

León Larios afronta esta nueva etapa con el propósito de consolidar una Facultad más "cohesionada, participativa, innovadora y comprometida con la excelencia académica y asistencial".

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran fortalecer la identidad común de Enfermería, Fisioterapia y Podología, respetando las singularidades de cada titulación; impulsar la calidad de la docencia y la formación práctica mediante una mayor integración con los centros sanitarios y el desarrollo de la simulación clínica; fomentar la investigación, la innovación docente, la transferencia del conocimiento y la internacionalización; y mejorar las infraestructuras y los espacios de aprendizaje.

La nueva decana apuesta, además, por una gobernanza basada en el diálogo, la transparencia y la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, con especial atención al bienestar del estudiantado, el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Su objetivo es construir una Facultad abierta a la sociedad, capaz de anticiparse a los nuevos retos de las profesiones sanitarias.