El CEO de Ryanair y el alcalde, ambos en el centro, junto a autoridades públicas y responsables de la compañía en la rueda de prensa en el Hotel Alfonso XIII - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) y la Asociación de la Industria Auxiliar Aeroespacial de Sevilla (AERO Sevilla) han mostrado su satisfacción por el anuncio oficializado en la tarde de este martes por parte de Ryanair sobre la implantación en Sevilla, concretamente en terrenos de la Zona Franca, de un centro de reparación y mantenimiento de motores de la compañía.

En opinión del presidente de AERO Sevilla, Antonio Ramírez, la elección de Sevilla "constituye una magnífica noticia para el sector aeroespacial andaluz y un reconocimiento a las capacidades industriales, la experiencia y el talento que reúne nuestra provincia", tal como destaca la entidad en un comunicado.

"Queremos agradecer expresamente a Ryanair su apuesta por Sevilla y Andalucía y la confianza depositada en un territorio que ofrece, además de capacidades industriales de primer nivel, un entorno de estabilidad y paz social", ha añadido. El entendimiento entre patronal y sindicatos, "basado en el diálogo permanente y la negociación responsable para evitar situaciones de conflictividad", constituye también un "importante valor para atraer inversiones y facilitar el desarrollo empresarial".

Con una previsión de reparación de hasta 1.500 motores al año, generará actividad económica, empleo cualificado y nuevas oportunidades de negocio para numerosas empresas de la industria auxiliar aeronáutica.

"Este éxito es fruto del esfuerzo conjunto de administraciones, instituciones, agentes sociales y organizaciones empresariales que han sabido proyectar el potencial de Sevilla para atraer un proyecto de esta envergadura", ha abundado al respecto.

Asimismo, el dirigente ha reconocido especialmente la "agilidad" del Ayuntamiento de Sevilla para priorizar la concesión de la licencia "en tiempo récord"; la "implicación" de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, "impulsando la negociación y movilizando recursos"; y la "capacidad de respuesta" de la Zona Franca para promover una iniciativa de estas dimensiones en una infraestructura "todavía joven".

Por su parte, el director gerente de Fedeme, Carlos Jacinto Marín, ha destacado que desde su federación, en la que se integra AERO Sevilla, "no podemos estar más ilusionados con la llegada de este proyecto y con todo lo que representa para Sevilla, Andalucía y nuestra industria aeroespacial".

"Ryanair es, además, una empresa asociada a Fedeme, con la que mantenemos un diálogo permanente, por lo que valoramos especialmente su confianza y su decisión de apostar por nuestro territorio", ha subryado el gerente de la patronal del metal. "Recientemente hemos realizado, junto con la Zona Franca y las organizaciones sindicales, un estudio de necesidades formativas que contempla también al sector aeroespacial y que ponemos a disposición de las empresas y administraciones para contribuir a planificar la formación que requerirán tanto Ryanair como las futuras inversiones".