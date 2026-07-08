La Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla afea el "incomprensible retraso" en la instalación de toldos

Archivo - La Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo toldos. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla ha criticado este miércoles 8 el "incomprensible retraso" en la instalación de los toldos y pide al Consistorio que "abandone definitivamente" el "experimento" de la Plaza del Pan.

Según ha manifestado la federación en una nota, el retraso que acumula este verano la instalación de los toldos en varias de las principales calles y plazas comerciales del Casco Histórico ha provocado una "profunda indignación".

"Nos encontramos ya en el mes de julio y, pese a las elevadas temperaturas que soporta Sevilla desde hace semanas, todavía existen importantes ejes comerciales que continúan sin la protección de unos elementos que deberían estar instalados desde hace tiempo", han señalado.

A este respecto, han concretado que "resulta difícil entender" que una ciudad que "presume de ser un referente turístico internacional siga improvisando cada verano con una infraestructura cuya necesidad no admite debate". "Los comerciantes, los trabajadores, los vecinos y los miles de visitantes que recorren diariamente el centro no deberían convertirse, un año más, en víctimas de una planificación que parece llegar siempre después del calor", han precisado.

PLAZA DEL PAN

Además, desde la citada federación han solitado al Consistorio hispalense que no vuelva a instalar la actual estructura de toldos. "Renunciamos a ella. Lo hacemos porque, desde el primer día, aquel proyecto fue un auténtico disparate. Su complejidad técnica, las enormes dimensiones de la estructura y la dificultad que supone cada montaje y desmontaje han demostrado que nunca fue la solución adecuada para este espacio", han esgrimido.

De este modo, han asegurado que su eficacia para generar zonas de confort "nunca ha estado a la altura del enorme despliegue técnico y económico que exige su montaje, sin mencionar que dicho proyecto nunca cumplió con el objetivo de dotar de sombra a la Plaza del Pan, ya que solamente cubría un espacio minúsculo para semejante estructura". Por ello, han sostenido que resulta "evidente" que Sevilla necesita soluciones funcionales, sencillas y eficaces, "no desproporcionados mamotretos que generan problemas año tras año".

En suma, la federación ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla una explicación pública sobre las causas de estos retrasos y han exigido "una planificación seria que garantice que todos los toldos estén completamente instalados antes del inicio del verano".

"Los comerciantes del centro no pueden seguir dependiendo de la improvisación. Cada día sin sombra supone una merma en la comodidad de los clientes, una peor experiencia para quienes visitan nuestra ciudad y una pérdida de competitividad para un comercio que lleva años realizando importantes esfuerzos para mantener vivo el corazón de Sevilla", han concluido.