La Feria de Alcalá (Sevilla) multiplica por cuatro el número de viajeros del transporte urbano

Un autobús de la Feria en Alcalá como imagen de recurso - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Alcalá de Guadaíra ha multiplicado por cuatro el número de viajeros del transporte urbano. No en vano, uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la apuesta por una feria más accesible. Así lo ha explicado el delegado de Movilidad y Accesibilidad, David Delgado, quien ha destacado el buen funcionamiento del nuevo sistema de lanzaderas, "que ha permitido una mejor accesibilidad desde los distritos Norte, Sur y Centro de la ciudad".

En una nota de prensa, Delgado ha explicado que "el bus frecuente y amplio, ha sido clave para ir y venir sin problemas a la Feria; también el servicio de taxi y las bolsas de aparcamientos han funcionado muy bien para llegar al Real de San Juan".

Por tanto, se puede decir que el servicio de autobuses de la Feria 2026 ha resultado muy exitoso. Por primera vez este año, se disponía de este servicio gratuito para toda la población conectando las diferentes barriadas con el recinto ferial de San Juan, además de mantener la lanzadera desde el P2.

El balance de pasajeros de las líneas de la zona Sur, Norte, Centro y la lanzadera desde el P2, arroja una cifra de 43.270 usuarios desde el miércoles 3 de junio al domingo día 7 de junio. En el año 2025 fueron 10.735 pasajeros los que tomaron el bus urbano para ir y venir de la Feria, aumentando esta cifra a los 43.270 de este año 2026.

En un desglose por líneas, la línea de la zona Sur ha sido utilizada por 11.640 pasajeros, la de la zona Norte por 12.076, la zona Centro por 10.964 personas. La lanzadera desde el P2 por un total de 8.590 usuarios.

David Delgado ha explicado que "estas cifras demuestran el buen funcionamiento del servicio, por primera vez gratuito y con una frecuencia de paso de 15 minutos, además de aumentar las plazas en los vehículos pasando de 35 a 55 plazas, con el fin de reducir las esperas y aumentar la fluidez para garantizar el acceso a la Feria de una forma rápida y fácil desde todos los puntos de la ciudad", ha puntualizado.