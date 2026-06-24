La Feria de Mairena (Sevilla) contará con cuatro turnos de Policía y vigilancia por dron

Feria de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) desplegará un dispositivo especial de seguridad para la Feria 2026 con presencia permanente de la Policía Local durante las 24 horas, vigilancia aérea y un nuevo punto policial dentro del recinto ferial.

Según ha especificado el Consistorio mairenero, el operativo contará con tres turnos ordinarios de mañana, tarde y noche, además de un turno especial entre las 22,00 y las 6,30 horas para reforzar la seguridad durante los momentos de mayor afluencia de público.

De este modo, la Policía Local prestará servicio ordinario y extraordinario durante toda la Feria y dispondrá de seis vehículos para las labores de vigilancia, control del tráfico y respuesta ante incidencias.

La Administración local también instalará un nuevo punto de atención policial entre el recinto ferial y el Centro Multiusos "para acercar la atención a la ciudadanía". Además, el dispositivo incorporará un dron que vigilará tanto la Feria como sus inmediaciones, "prestando especial atención a la concentración de personas".

Tal y como ha manifestado el concejal delegado de Protección Ciudadana, Ángel Martín, "queremos que las familias disfruten de la Feria con tranquilidad y que la diversión vaya siempre de la mano de la seguridad. Para eso reforzamos la presencia policial e incorporamos nuevas herramientas de vigilancia".

Además, el dispositivo de seguridad contará con el apoyo de la Guardia Civil y con un centro de control ubicado en el recinto ferial para coordinar cualquier actuación. El plan también contempla una unidad móvil de asistencia sanitaria durante los periodos de máxima afluencia, un retén preventivo de bomberos, control de accesos y vigilancia permanente de los puntos de entrada, entre otras medidas.