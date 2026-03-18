Feria de Sevilla 2026: Once nuevas casetas y un nuevo acceso peatonal a Tablada

Archivo - Detalle del ambiente del Real de la Feria de Abril de Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Sevilla ha renovado nueve casetas que serán reasignadas y, tras la división de la caseta Casa de Jaén en tres módulos, el Real contará finalmente con once nuevas casetas; de ellas, seis serán de carácter familiar, con 31 años de antigüedad en las listas de espera, y cinco corresponderán a entidades, con 32 años. Además, aprovechando esta reorganización, se habilitará un nuevo acceso peatonal a Tablada desde la calle Pascual Márquez, a la altura de Pepe Luis Vázquez, lo que permitirá conectar el recinto ferial con la avenida Juan Pablo II.

Según han detallado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla a Europa Press, las seis nuevas casetas familiares serán 'Asociación Familiar Nazarena', en Pascual Márquez, 100; 'El Palenque', en Juan Belmonte, 171; 'La de Carmela', en Pepe Luis Vázquez, 101; 'La Oliva-Montequinto', en Pepe Luis Vázquez, 87; 'Santiago Ortiz Carmona', en Costillares, 56; y 'Ya Era Hora', en Pepe Luis Vázquez, 95.

En cuanto a las cinco casetas correspondientes a entidades, se incorporan 'Club de Tenis Pítamo', en Gitanillo de Triana, 70; 'Asociación Recreativa Descándalo', en Curro Romero, 18; 'Agrupación Fútbol Sala Maruja 93', en Pepe Luis Vázquez, 91; 'Peña Guitarrista Niño Ricardo', en Juan Belmonte, 126; y 'Entidad Asociación Nazarí', en Juan Belmonte, 127, tras la renuncia de la 'Asociación Mayorista de Pescado El Barranco'. Además, como caseta perdida se encuentra 'Peña Bética Nuestra Señora de las Mercedes', la situada en la calle Curro Romero, 24.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, explicó el pasado lunes, tras la Comisión de Casetas de la Feria de Abril, que las casetas no renovadas respecto a otros años son las ubicadas en Costillares 56; Curro Romero 18 y 24; Gitanillo de Triana 70; Juan Belmonte 126, 171 y 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez 100.

Con este nueva vía se pretende facilitar el tránsito, mejorar la evacuación, ordenar el acceso a taxis y autobuses y hacer más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el real. Esta prolongación será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027.