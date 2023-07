Fernández confía en que los ciudadanos voten el 23J "con la cabeza" más que "con el corazón y la pasión"

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, confía en que, de cara a las próximas Elecciones Generales del domingo 23 de julio, los ciudadanos "no voten en esta ocasión con el corazón y con la pasión" sino que lo hagan "con la cabeza y la reflexión", y se ha mostrado convencido de que, una vez se cierren las urnas, el PSOE "hará todos los análisis que haya que hacer en una dirección u otra para que un partido como el socialista tenga a sus líderes pensando y analizando lo mejor para el presente y el futuro".

En una entrevista con Europa Press, el también alcalde socialista de La Rinconada (Sevilla), donde ha vuelto a revalidar una mayoría absoluta --la quinta--, asegura que "no contemplo un mal resultado" del PSOE el 23J. Javier Fernández augura de hecho que "va a haber un resultado muy importante para la izquierda en el sentido de que vamos a poder mantener el Gobierno de España". En este punto, aclara que "se trata de ganar pero, sobre todo, de gobernar y dar estabilidad".

"A partir de ahí, haremos todos los análisis que haya que hacer en una dirección u otra para que un partido como el PSOE tenga a sus líderes pensando y analizando lo mejor para el presente y el futuro", remarca, aludiendo a que el PSOE andaluz no sólo tiene que analizar los resultados de las pasadas municipales del 28 de mayo sino que tiene "muchas más reflexiones" encima de la mesa.

"El PSOE pierde votos en Andalucía desde hace una década que no ha significado pérdida de poder y, muchas veces, cuando éste no se pierde, a lo mejor, se retrasan mucho algunos debates", argumenta el presidente de la Diputación de Sevilla, una de las dos diputaciones, junto con la de Jaén, que han logrado mantener los socialistas andaluces. "Hay que debatir sobre todo --abunda Fernández--, porque además no hay un único factor. La política es ahora tan compleja que no puedes achacar un buen o mal resultado a un único factor. Hay que verlo con perspectiva".

El secretario general de los socialistas sevillanos reconoce que "muy poca gente sabe contestarme a la pregunta de por qué no votaría al PSOE". "Muy poco gente --insiste--, porque ni en el ámbito social, ni en el territorial, ni en el de captación de fondos europeos... ni siquiera en el ámbito de las infraestructuras en Sevilla, donde gracias al Gobierno de España se han podido sacar de los cajones proyectos como el Metro y la SE-40", ya que "se han hecho bien las cosas", asegura.

Fernández afirma que "todos los partidos, también el PSOE, tienen que ser capaces de leer los resultados electorales después del 23J" y esas lecturas "tienen que conllevar decisiones" una vez se cierren las urnas. "Vamos a votar, vamos a esperar a que la gente hable y participe; vamos a olvidarnos de tanta encuesta que nos ha tenido entretenidos y vamos a confiar en la gente".

Sobre esto último, el presidente de la Diputación de Sevilla defiende que "la gente es mucho más lista de lo que los políticos nos creemos". "La gente ha aprendido a votar diferente, discrimina su voto muchísimo más" según qué tipo de elecciones sean, y apostilla: "Las incondicionalidades en política se han terminado".

Por último, preguntado sobre posibles efectos del resultado del 23J en la estabilidad de la Diputación de Sevilla, Fernández afirma que "no contemplo la posibilidad de que el resultado, sea cual sea, le afecte a esta institución". "Me parecería una barbaridad romper esa estabilidad, que es verdad que la tengo que buscar todos los días", apostilla.

"He leído la aritmética electoral, sé que no tengo mayoría absoluta, pero como soy un inconformista y también un optimista compulsivo, eso nos va a venir bien porque nos va a exigir mucho a todos y cada uno de nosotros en la búsqueda diaria de la estabilidad de la Diputación", concluye.