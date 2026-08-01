Fernández prioriza "municipalizar" la campaña de las locales a la participación de "valores" del PSOE como Susana Díaz

Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha apostado por "municipalizar" tanto la campaña de las elecciones de mayo de 2027 como dichos comicios locales, más allá de que en mítines previos a esa cita con las urnas puedan participar "valores" del partido como la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz.

Así lo ha venido a trasladar el también presidente de la Diputación de Sevilla en una entrevista concedida a Europa Press, después de que la exsecretaria general del PSOE-A participase en algunos mítines de la campaña electoral de los socialistas andaluces previa a los recientes comicios autonómicos del pasado 17 de mayo.

Preguntado por la posibilidad de que Susana Díaz participe también en la campaña electoral de los comicios locales, Javier Fernández ha defendido que la exsecretaria general del PSOE-A es "un valor del partido" que lleva en su "mochila desde el punto de vista de la gestión" el haber sido presidenta de la Junta de Andalucía.

Tras subrayar que dirigir el Gobierno andaluz supone un "honor", el líder del PSOE sevillano ha opinado que "los alcaldes" socialistas, de cara a la campaña de las elecciones del año que viene, sobre todo lo que quieren es que "se hable sobre los proyectos locales", más allá de que "participe más o menos Susana Díaz o cualquier dirigente del partido".

"Yo creo que los alcaldes y alcaldesas, los candidatos quieren, desean y además es conveniente" que sea así, que "en las municipales verdaderamente se hable sobre los proyectos, los liderazgos y los equipos locales, porque es la única vez en cuatro años" en la que se puede hablar de eso, teniendo en cuenta "la vorágine comunicativa que hay a nivel general, lo que va a ocurrir" y los "muchos días de gloria" que "va a dar" el nuevo Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Vox, según augura Javier Fernández.

El secretario general de los socialistas sevillanos ha defendido así que "cada cuatro años se hable de lo local, que es muy importante", porque "hay gente ahí fuera haciendo cosas maravillosas, aunque no se sepan o no se cuenten", y "auténticos héroes en el ámbito de lo local".

"Creo que el debate de lo local merece por lo menos que en las elecciones y la precampaña y campaña de las municipales se hable de los pueblos, de las cosas de los pueblos, de los proyectos que la gente tiene para situar sus metas, sus anhelos y lo que quieren ser en el futuro", ha manifestado Javier Fernández.

El secretario general del PSOE de Sevilla ha agregado que si "eso puede venir acompañado de la participación de algunos líderes a otro nivel, pues bien", porque no cree que eso "reste" o "sobre", pero "partiendo de la base de que tenemos que intentar municipalizar la campaña y las elecciones para que se hable de lo local por lo menos una vez cada cuatro años", según ha zanjado Javier Fernández.