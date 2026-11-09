El Festival de Cine de Sevilla explora la mirada romaní en el 'Raising Romani Gaze' con siete largometrajes

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dentro del marco de la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, y entre el 10 y el 14 de noviembre, la programación de 'Raising Romani Gaze. La mirada romaní en el SeFF', reunirá a artistas europeos de origen romaní, situando en el centro del festival historias narradas desde el interior de esas comunidades.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, a través de largometrajes de ficción, cortometrajes, documentales y obras cinematográficas restauradas, el programa abre un espacio para nuevas perspectivas, el intercambio artístico y conversaciones significativas sobre la representación, la identidad, la memoria y el poder del cine.

De esta manera, la selección constará de siete películas --entre ellas, cuatro estrenos en España y un estreno mundial--, lo que brinda al público andaluz una oportunidad única para descubrir el trabajo de cineastas procedentes de diversos contextos europeos y conectar con historias que desafían las narrativas establecidas y amplían el panorama cinematográfico.

En esta edición inaugural, el programa presenta el estreno en España de 'I Matter' (2026), de la cineasta rumana Alina erban, ganadora del Premio del Público en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y nominada a los Premios del Cine Europeo --12 de noviembre, 21,30 horas, mk2 Nervión, Sala 4; 13 de noviembre, 19,30 horas, mk2 Nervión, Sala 3--.

Asimismo, se incluirá el documental 'I Saw A "Suno"' (2025), de la cineasta húngara Katalin Bársony, que llega tras su paso por la 36.ª edición del Festival de Cine de Cottbus --12 de noviembre, 21,00 horas; y 14 de noviembre, 17,15 horas; todas las proyecciones en mk2 Nervión, Sala 5--.

El relanzamiento, 25 años después, de 'Invasión Travesti' --una película de culto underground andaluza dirigida por el sevillano Jero de los Santos y restaurada en colaboración con el Festival de Málaga y la Filmoteca de Andalucía-- se presentará bajo el título 'Invasión Travesti (Remastered 2025)' (13 de noviembre, 21,30 horas, Plaza de Armas, Sala 5).

POTENCIA SIMBÓLICA

La muestra pondrá especial énfasis en la potencia estética, política y simbólica del cine de dos jóvenes directoras: la cineasta portuguesa Leonor Teles, con su cortometraje 'Batrachian's Ballad' (2016) --ganador del Oso de Oro en la 66.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín--, y la directora y escritora finlandesa Carmen Baltzar, con la impactante 'All the Love In My Body' (2026). Las perspectivas queer, identitarias y generacionales se profundizan en 'Chavo' (2023), del director sueco Alecio Araci.

Por su parte, 'Smooth The Edges' (2026), dirigida por el británico Charles Newland, tendrá su estreno mundial en el festival, brindando al público la primera oportunidad de ver este cortometraje, que contó con el apoyo del British Film Institute (BFI) (13 de noviembre, 10,00 horas, mk2 Nervión, Sala 5).

En conjunto, estas siete obras ofrecen una perspectiva multifacética sobre las experiencias y la expresión artística del pueblo gitano, poniendo en diálogo diversos lenguajes cinematográficos y enfoques creativos.

Más allá de la pantalla: conversaciones y encuentros 'Raising Romani Gaze. La mirada romaní en el SeFF' trasciende las proyecciones cinematográficas para generar espacios de intercambio directo entre cineastas y público. El programa será presentado y contextualizado por sus comisarios, Jero de los Santos y Katalin Bársony, quienes guiarán los debates en torno a las películas, sus enfoques artísticos y las perspectivas que dan forma a sus historias.

Estos encuentros brindan al público la oportunidad de conocer a los cineastas, escuchar de primera mano sus procesos creativos y participar en conversaciones en directo sobre las experiencias, ideas y cuestiones que subyacen en sus obras.

ENCUENTROS PROFESIONALES SOBRE EL CINE GITANO

Como parte del programa para la industria FRAME del festival, 'Raising Romani Gaze. La mirada romaní en el SeFF' organizará dos encuentros profesionales que explorarán las dimensiones creativas y culturales del cine romaní. 'La rana, el sueño y la mirada no tan lejana: reimaginando la representación romaní' es un encuentro para la industria, que se desarrollará en inglés.

Moderado por Jero de los Santos, explorará los símbolos, deseos y perspectivas que configuran el cine romaní y plantea cómo los cineastas pueden desafiar las narrativas establecidas y crear nuevas formas de ver y representar las vidas romaníes.

La mesa redonda 'Inspiración personal: autobiografía, memoria y las historias que creamos' (13 de noviembre) será moderada por Katalin Bársony y examina la relación entre la memoria, la experiencia vivida y la creación cinematográfica, explorando cómo las historias y perspectivas personales se transforman en relatos cinematográficos.

En conjunto, ambas sesiones invitan a cineastas, profesionales del sector y al público a reflexionar sobre la evolución del lenguaje del cine romaní y la importancia de la capacidad de acción creativa a la hora de definir su futuro.

El evento forma parte de las actividades más amplias de Raising Romani Gaze en Andalucía, fortaleciendo los vínculos entre artistas romaníes europeos, el público local y la comunidad cinematográfica en general.

Al reunir siete películas, debates del sector y encuentros abiertos al público, este programa reivindica la importancia de la autoría romaní y la libertad creativa en el cine europeo contemporáneo. No solo ofrece una plataforma para historias que surgen desde el seno de la propia comunidad, sino que también invita al público y a los profesionales del sector a replantearse perspectivas conocidas y a acercarse a la riqueza y diversidad de la expresión artística romaní.