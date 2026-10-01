El Festival de la Guitarra homenajea a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XVII Festival de la Guitarra de Sevilla se celebrará del 5 de octubre al 7 de noviembre con una programación dedicada a Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. Bajo el lema 'La guitarra soñada de Falla', el certamen reunirá a intérpretes de guitarra clásica y flamenca, instrumentos históricos, música de cámara y nuevas generaciones de artistas en distintos espacios de la capital hispalense.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, como principal novedad, el festival incorporará por primera vez la Casa Fabiola y la Real Fábrica de Artillería como escenarios, que se suman al Espacio Santa Clara y al Espacio Turina.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que esta ampliación permitirá "seguir vinculando cultura y patrimonio" y convertir los espacios municipales en lugares de encuentro, creación y disfrute cultural, a la vez que ha subrayado que el festival contribuye a "acercar al público el patrimonio de la guitarra española y a rendir homenaje a una figura como Manuel de Falla".

Asimismo, la edil ha agradecido a la Asociación Trastearte y a su director, Francisco Bernier, su compromiso con Sevilla y con la guitarra, así como su labor para reunir a intérpretes de distintas disciplinas y ha defendido el papel de la cultura como "seña de identidad de la ciudad y herramienta para proyectarla como referente cultural".

CINCO CONCIERTOS EN CASA FABIOLA

Dentro del certamen, el III Ciclo 'Los Tesoros de la Guitarra Española', ofrecerá cinco conciertos en Casa Fabiola, con entradas a diez euros que comenzarán el 21 de octubre con 'El amor brujo', de Manuel de Falla a cargo de Ausiàs Parejo.

El día 22 actuará Juan Gómez 'Chicuelo' con 'Territorio Chicuelo', mientras que Jerónimo Maya presentará 'Fuego flamenco' el 23 y Javier Arcos ofrecerá 'Evocaciones españolas' el día 24.

El ciclo concluirá el 3 de noviembre con el vihuelista y musicólogo John Griffiths, que dedicará una presentación-concierto a la música de Miguel de Fuenllana.

EL ESPACIO TURINA ACOGE EL HOMENAJE MUSICAL

La programación se trasladará al Espacio Turina a finales de octubre, de manera que el 29 de octubre, Pablo Zapico, especialista en instrumentos históricos de cuerda pulsada y cofundador de Forma Antiqva, presentará 'Sonatas y danzas', en una sesión compartida con Niño Seve y su propuesta 'Lo que siento'.

Así, el 30 de octubre, el Cuarteto de Guitarras de Andalucía, integrado por Francisco Bernier, Antonio Duro, Javier Riba y Marco Socías, interpretará 'Falla y su tiempo'. El programa incluirá 'Invocación a Falla', una obra encargada al guitarrista y compositor José Antonio Rodríguez para esta conmemoración. La sesión continuará con Daniel Casares y 'Ecos de Falla', desde la guitarra flamenca.

Igualmente, el 31 de octubre, Francis Gómez presentará 'Sonanta para Falla' y acompañará a Rocío Luna en 'Luna de Falla', una propuesta que incorporará el cante al homenaje.

Por otro lado, la creación contemporánea tendrá su espacio el 2 de noviembre con la guitarrista eslovena Klara Tomljanovic, que ofrecerá 'Ecos contemporáneos de España', en una sesión compartida con Álvaro Toscano y 'Soñando el Romanticismo'.

TRES JORNADAS EN LA REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

La recta final del festival tendrá lugar en la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería, donde se celebrarán seis actuaciones distribuidas en tres sesiones, a las 20,00 horas, los días 5, 6 y 7 de noviembre.

Guitalian Quartet abrirá este bloque el 5 de noviembre con 'Latin Landscape', seguido de Joni Jiménez con 'Flamenco vivo'. El día 6 actuarán Carles Trepat, con 'La guitarra íntima', y el guitarrista y compositor sevillano Rafael Riqueni, que presentará 'Memoria del sur'.

La última jornada contará con el guitarrista brasileño Fabio Zanon y su propuesta 'Horizontes de Falla', antes de que Emilio Caracafé cierre el festival con 'Raíz flamenca'.

Las entradas para las tres sesiones en la Real Fábrica de Artillería tendrán un precio de 15 euros, con descuentos para distintos colectivos y modalidades de compra.

CONCURSO INTERNACIONAL Y FESTIVAL OFF

El festival mantendrá también el XVII Concurso Internacional de Guitarra Clásica de Sevilla 'Compositores Españoles'. Las semifinales presenciales se celebrarán el 29 de octubre, a las 10,00 horas, en la Sala Silvio del Espacio Turina, mientras que la final, en formato de concierto de gala, tendrá lugar el día 30, a las 12,00 horas, en el mismo escenario.

Por su parte, el Festival OFF volverá a prestar atención a las nuevas generaciones de intérpretes. La Sala de las Pinturas del Espacio Santa Clara acogerá durante la mañana del 31 de octubre tres recitales consecutivos de 25 minutos a cargo de Carla Pérez, Garance van Wynsberghe y Ana Ortega.

En contexto, el Festival de la Guitarra de Sevilla está organizado por la Asociación Trastearte y vinculado al proyecto cultural de Contrastes Records. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, mediante el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).