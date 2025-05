El Festival Internacional de Danza de Itálica arranca el 3 de junio con 12 compañías y tres estrenos

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Danza de Itálica se prepara para "desplegar" una de sus ediciones "más potentes" hasta la fecha: 12 compañías nacionales e internacionales, tres estrenos absolutos y un estreno nacional que ocuparán, del 3 al 28 de junio, dos escenarios "excepcionales" como el Cortijo de Cuarto y el Teatro Romano de Itálica.

Las entradas ya están a la venta, y esta edición refuerza su compromiso con la accesibilidad incorporando espectáculos recomendados para todos los públicos y una "cuidada selección" que podrá seguirse también en 'streaming' durante el mes de julio, informa la Diputación en una nota de prensa.

Figuras imprescindibles de la creación contemporánea como Luz Arcas (Premio Nacional de Danza 2024) y Andrés Marín (Premio Nacional de Danza 2022) compartirán cartel con artistas en efervescencia creativa como Paula Comitre, Lucía Vázquez o Johan Inger, en una programación que tiende puentes entre la raíz y la vanguardia, entre el patrimonio y el cuerpo en movimiento.

Las entradas para todos los espectáculos están disponibles a través de 'www.festivalitalica.es' y 'www.giglon.com', a un precio general de 12 euros. Además, existen descuentos del 50% para estudiantes, pensionistas y miembros de escuelas o asociaciones de danza, así como del 20% para prensa no acreditada y personal de Diputación. Junto a la venta online, las entradas también pueden adquirirse de forma presencial en los puntos Giglon habilitados en la provincia de Sevilla: en la calle Velázquez (Sevilla capital) y en las calles De España y Miguel de Cervantes (Écija).

CORTIJO DEL CUARTO: CUANDO LA DANZA SUCEDE CERCA

La programación se inaugura el 3 de junio en el Cortijo del Cuarto con una velada doble protagonizada por Lucía en Vivo, de la bailaora gaditana Lucía Álvarez 'La Piñona', que repetirá los días 5 y 10 de junio, y el estreno nacional 'Recto y Solo', del Premio Nacional de Danza 2022 Andrés Marín, quien presenta una arriesgada revisión del baile flamenco masculino desde una perspectiva contemporánea e identitaria.

El día 5 de junio, la joven sevillana Paula Comitre, una de las voces más prometedoras del nuevo flamenco, sorprenderá con 'Après Vous, Madame', pieza que actualiza el legado de La Argentina mediante el diálogo entre cuerpo, arte textil y música contemporánea (entradas). Esta función podrá verse también en 'streaming' los días 5 y 6 de julio.

El Cortijo acogerá, además, las veladas del 7, 12 y 15 de junio con la complicidad escénica de Marco Vargas y Chloé Brûlé, que presentarán Las 24, una coreografía sobre la convivencia diaria, compartiendo noche con otras piezas destacadas del panorama nacional e internacional. Entre ellas, el 7 de junio convivirá con el estreno absoluto de 'Nana para Emmy Hennings', de La Phármaco, con dirección de Luz Arcas (Premio Nacional de Danza 2024), "en la que se reivindica la figura silenciada de una de las mujeres del dadaísmo".

La última noche en el Cortijo, el 15 de junio, será para 'En una clara noche de luna', estreno absoluto de Lucía Vázquez, una de las grandes voces de la danza contemporánea en España, que conjuga cinco intérpretes sobre escena --entre bailarinas, soprano y músicos-- para construir un universo coreográfico lleno de emoción y sugerencia (entradas).

TEATRO ROMANO DE ITÁLICA: EL PATRIMONIO COBRA MOVIMIENTO

La segunda parte del festival se desarrollará entre el 17 y el 28 de junio en el "imponente" Teatro Romano de Itálica, "marco incomparable para cuatro espectáculos internacionales de gran formato". Cada velada comenzará con un mapping audiovisual sobre la historia del festival y las compañías invitadas.

El Ballet Nacional de España abrirá esta etapa con 'Generaciones', obra dirigida por Rubén Olmo que recorre la evolución de la danza española desde sus formas tradicionales hasta las más actuales. Una compañía con 85 intérpretes en escena para un espectáculo accesible y emocionante, pensado para todos los públicos.

Los días 20 y 21 de junio será el turno de 'Sovaco de Cobra', de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Noruega,Carte Blanche. "Una propuesta provocadora, de gran fuerza visual, que pone en escena un juego de tensiones sociales y políticas desde una mirada escénica vibrante".

Johan Inger, uno de los coreógrafos europeos más influyentes de los últimos años, estará presente los días 24 y 25 con 'Momentum', proyecto que aúna dos obras --'Become' y 'Rain Dogs'-- interpretadas por jóvenes talentos internacionales. Esta propuesta, bajo el sello de Take Off Dance - Youth Project, podrá verse también en 'streaming' los días 19 y 20 de julio y está recomendada para todos los públicos.

El festival culminará los días 27 y 28 con 'Rodin', del exsolista del Ballet Nacional Sergio Bernal, una creación inspirada en la obra del escultor francés donde el flamenco, la danza estilizada y el clásico se funden en una poderosa coreografía visual. El espectáculo podrá seguirse también 'online' 26 y 27 de julio y es igualmente apto para todos los públicos.