El Festival de Itálica (Sevilla) recibe a la compañía alemana Tanzensemble con un programa doble de danza contemporánea

Archivo - Un momento de la representación de 'Lots of Movements', de la compañía alemana Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Danza de Itálica continúa desplegando su programación con una "potente propuesta doble" que tendrá lugar este martes 10 de junio, en el Cortijo de Cuarto. A partir de las 22,30h, la compañía alemana Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern presentará 'Lots of Movements' y 'Take the Stage', "dos coreografías que confluyen en la celebración del cuerpo, la emoción y la poesía del movimiento".

Al frente de esta destacada formación se encuentra la aragonesa Luisa Sancho Escanero, una figura "clave" en la danza europea actual. Discípula de María de Ávila y "con una brillante trayectoria como bailarina en más de media docena de ballets de referencia", Sancho Escanero ha sabido "reinventarse" como coreógrafa y directora, destaca la organización en una nota de presa.

En la actualidad, es la única española que dirige una compañía estatal de danza en Alemania, "liderando con excelencia" la Tanzensemble Pfalztheater, adscrita al Teatro del Palatinado de la ciudad de Kaiserslautern. "Su visión artística, abierta, valiente y profundamente humana, imprime carácter a esta compañía que se ha consolidado como una de las más dinámicas del circuito centroeuropeo".

La primera pieza del programa lleva la firma de la coreógrafa israelí Roni Chadash, una creadora premiada "por su enfoque visceral y desinhibido del cuerpo en escena". Inspirada en la Partita número 2 en do menor de Bach, interpretada por Glenn Gould, Chadash construye una coreografía "lúdica, física y de una complejidad estructural fascinante". "La obra transita entre lo íntimo y lo colectivo, dejando al descubierto la alegría del movimiento compartido y la energía contagiosa de la danza".

Le seguirá 'Take the Stage', de Talia Beck, también procedente de la vibrante escena de Tel Aviv. Esta pieza coral, reconfigurada para diez intérpretes, "parte de materiales previos sobre la ira, la vergüenza y la vulnerabilidad masculina". Beck los convierte en un "mosaico emocional que interpela desde lo más hondo y crea una experiencia escénica poderosa", con música de Nick Cave, Bat for Lashes, Hildegard von Bingen y arreglos originales de Gai Sherf.

Estas dos piezas, presentadas por primera vez en el contexto español, llegan a Itálica como parte de una gira internacional de gran proyección, y podrán disfrutarse también en streaming los días 11 y 12 de julio a través de la web del festival.