El Festival Manolito de María, "una de las grandes citas culturales del verano" en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

El Festival Manolito de María, una de las grandes citas culturales del inicio del verano en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Festival Manolito de María ha vuelto a consolidarse como "una de las grandes citas culturales del inicio del verano" en Alcalá de Guadaíra, reuniendo a un público numeroso en los jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra, a los pies de las torres del Castillo, en una velada marcada por la calidad artística, la emoción y el reconocimiento a las raíces flamencas de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, la cita ha ofrecido un cartel que ha puesto en valor la esencia "más auténtica" del flamenco, evocando aquellas reuniones íntimas y cotidianas que forman parte de la memoria colectiva y que representan el origen popular y la transmisión generacional de este arte universal. El delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la cita y la respuesta del público.

El evento ha contado con la presencia del delegado de Cultura de Identidad, Christopher Rivas y las delegadas de Medioambiente, Luisa Campos y de Fiestas Mayores, Rocío Bastida y miembros de la Corporación Municipal.

Asimismo, el delegado ha añadido que "el Festival Manolito de María ha vuelto a demostrar que el flamenco sigue muy vivo en Alcalá". De este modo, "hemos disfrutado de una noche extraordinaria, con artistas de enorme calidad y con un público entregado que ha sabido reconocer y valorar cada actuación".

En este sentido, Rivas ha apuntado que "este festival representa perfectamente nuestra identidad cultural y el compromiso de la ciudad con la conservación y promoción de nuestro patrimonio flamenco". Sobre el escenario actuaron Paco Morillo, acompañado por Alba Serrano y Beatriz Cruz de Alba; Diego Benítez y Aroa Cala al cante; Juan Manuel Flores, Joaquín de Alcalá y Paco León al toque; y Carmen Algaba al baile, acompañada por Marta Aguilar al cante y Mariano Delgado al toque.

El elenco artístico se completó con la participación de Ali de la Tota y Naim Real junto a Aroa Cala; Manuel Bellido, Manuel Barbas y Carmen Vicente junto a Carmen Algaba; y Miguel Álvarez y Jorge García 'El Perrichi' acompañando a Diego Benítez. La presentación de la gala estuvo a cargo del flamencólogo Pedro Lopeh, quien condujo la velada aportando contexto y conocimiento sobre las distintas actuaciones y sobre la relevancia de Alcalá en la historia del flamenco.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Mario García Alpañés, 'Mario de Alcalá', por toda una vida dedicada al flamenco y a la cultura local. El reconocimiento despertó una "cálida" ovación entre los asistentes, que agradecieron la trayectoria de un cantaor "estrechamente" vinculado a la soleá alcalareña y a la actividad de peñas, concursos y festivales de la ciudad.

Sobre este reconocimiento, Rivas ha subrayado que "Mario de Alcalá representa a toda una generación de aficionados que han mantenido vivo el flamenco desde la pasión, el conocimiento y el compromiso con nuestras tradiciones". Su trayectoria es "inseparable" de la historia flamenca de Alcalá y "este homenaje era un acto de justicia y de agradecimiento por su contribución a nuestro patrimonio cultural", ha destacado el delegado.

Igualmente, el responsable municipal de Cultura ha resaltado la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen el flamenco a la ciudadanía. "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación cultural de calidad que contribuya a preservar nuestras señas de identidad y a proyectar el talento de nuestros artistas".

Al hilo, ha afirmado que "el éxito de esta edición nos anima a continuar trabajando para que el Festival Manolito María siga creciendo y manteniendo su esencia". Así, "con esta nueva edición, el Festival Manolito María vuelve a confirmar su papel como una cita imprescindible del calendario cultural alcalareño y como un espacio de encuentro para artistas, aficionados y nuevas generaciones en torno a una de las manifestaciones culturales más representativas de Andalucía", ha concluido.