El Festival de Ópera Sevilla centra su programación semanal en cuatro funciones:"La ópera no está anclada en el pasado"

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Ópera de Sevilla ha anunciado su programación semanal, que se centra en los 'Madrigales de Monteverdi' en la Real Fábrica de Artillería y en la reinterpretación "jazzística" de 'Carmen' en el Espacio Turina, además de contar con nuevas funciones de 'Les Enfants Terribles' y el cierre de 'Quien porfía mucho alcanza'. La delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha señalado que "la ópera no es un arte anclado en el pasado, sino un patrimonio vivo que dialoga con la creación contemporánea, con el jazz o con el barroco".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada ha indicado que "con esta semana de programación se confirma la apuesta del Festival por situar a la ciudad en el mapa internacional de la lírica".

Este martes el Daahoud Salim Quintet presentará en el Espacio Turina 'Groovin' Carmen. Versiones inspiradas en la ópera Carmen de Bizet'.

El pianista y compositor sevillano, al frente de un quinteto de proyección internacional formado en Ámsterdam, propone un "homenaje jazzístico en el que conviven estándares y composiciones originales para revisar, con lenguaje fresco y vibrante, una de las óperas más icónicas".

El 1 y 3 de octubre, la Real Fábrica de Artillería acogerá 'Combattimento'. Procedente del Festival de Peralada, esta producción "rescata la fuerza dramática de Monteverdi en un marco arquitectónico de gran potencia escénica".

La programación de la semana ha incluido también el regreso de 'Les Enfants Terribles', ópera de Philip Glass con dirección escénica de Susana Gómez y dirección musical de Juan García Rodríguez.

Por su parte, los días 29 y 30 de septiembre se cierran las funciones de 'Quien porfía mucho alcanza', ópera de Manuel García concebida para el formato íntimo de las Casas Palacio.

Según ha señalado Moreno, "cada propuesta de este festival está pensada para enriquecer la experiencia cultural y atraer a públicos muy diversos. Desde la intimidad de las Casas Palacio hasta la energía de la Fábrica de Artillería o la cercanía del Espacio Turina, Sevilla vuelve a cantar con voz propia, y lo hace con un festival que ha llegado para quedarse".

El Festival, que se prolongará hasta el 12 de octubre, mantendraá así "su apuesta por conjugar patrimonio, repertorio histórico y nuevas miradas, convirtiendo a Sevilla en un referente internacional de la lírica en el siglo XXI".

Además, en el marco del I Festival de Ópera de Sevilla, continuará la iniciativa 'Acércate a la Ópera' convertirá "algunos de los rincones más emblemáticos de Sevilla en escenarios improvisados, acercando la lírica a vecinos y transeúntes".

El público podrá escuchar arias y dúos tan reconocidos como 'Deh vieni alla finestra' y 'La ci darem la mano' de Don Giovanni; el aria 'Una voce poco fa' de El barbero de Sevilla; así como algunos de los pasajes más célebres de 'Carmen', como la 'Habanera', los coros de la Habanera y el 'Toreador'.

El Festival de Ópera de Sevilla está organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su delegación de Cultura y Turismo con el patrocinio de Unicaja, Getyourguide y la Asociación de Hoteleros de Sevilla, y con la colaboración del Instituto Adam Mickiewicz-Instituto Polaco, la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO), la Fundación Abades, CaixaForum Sevilla, Casas Palacio de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad Loyola.