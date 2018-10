El Festival de Sevill mostrará más de 220 títulos, 35 estrenos mundiales y 74 películas españolas, 39 de ellas andaluzas

Publicado 18/10/2018 14:02:57 CET

Del 9 al 17 de noviembre el #15FestivalSevilla se consolida como enclave fundamental de los agentes de la industria del cine europeo

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) mostrará en su edición 2018, que se celebrará entre el 19 y el 17 de noviembre, más de 220 títulos, con una destacada presencia de producciones reconocidas en festivales de todo el mundo y un total de 74 películas españolas (50 largos y 24 cortos), entre ellas 39 andaluzas, del carácter más heterodoxo. Además, esta XV edición ofrecerá 35 estrenos mundiales, 116 estrenos nacionales de 52 cinematografías participantes (8 de países no europeos) en más de 400 proyecciones, en una cita en la que se integran público, creadores, profesionales y programadores.

Así lo ha indicado el festival en un comunicado, en el que señala además que las nuevas formas de consumo de los espectadores, los cambios de paradigma en el audiovisual, las estrategias de comunicación, las posibilidades de coproducción, la igualdad de género, son algunos de los temas que tratarán representantes internacionales de la industria en el Festival de Sevilla, consolidado como principal punto de referencia europeo de cineastas, productores, distribuidores, exhibidores y comunicadores.

Destaca la implicación de Europa Cinemas, la mayor red de salas de programación de films europeos, con más de 2.800 salas en 44 países. Con el objetivo de ofrecer apoyo financiero a los exhibidores y de desarrollar actividades destinadas al público joven, Europa Cinemas trae a Sevilla su Innovation Lab, abriendo así un espacio de debate con el objetivo de atraer y aumentar público, de crear demanda, de diversificar la programación de cine europeo, de construir relaciones, de aprovechar recursos o activar acciones conjuntas a nivel continental.

Al mismo tiempo, y gracias a la colaboración de Acción Cultural Española, Extenda y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el #15FestivalSevilla profundizará en su lema Make them circulate!. En este sentido, la ciudad será anfitriona de la 7ª Conferencia Anual de Europa International, la red europea de agentes de ventas internacionales, con 46 miembros en 15 países, cuyo objetivo principal es mejorar e incrementar la distribución y circulación internacional de películas europeas dentro y fuera de Europa.

AMPLIANDO EL MAPA DE ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES

Asimismo, la organización apunta que el programa se complementará con el XVI Encuentro de Animación y Videojuegos de la Fundación AVA, las jornadas Women in Focus organizadas por Aamma, la segunda edición del Foro de Educación en la Imagen, y charlas y conferencias ligadas al desarrollo y producción de obras cinematográficas gracias al foco especial Sistema Italia.

Pero además el Festival abre a las puertas tanto a las productoras andaluzas gracias a las jornadas que coordina Extenda con encuentros y reuniones personalizadas como a Escuelas de Cine de nuestro país que se acercarán a Sevilla y a las que el festival conectará tanto con cineastas como con los profesionales de la distribución y la exhibición.

Dentro de las actividades del SEFF Industria, se pondrá el broche final a la I Edición de La Incubadora de The Screen, el programa de desarrollo de largometrajes de la ECAM dirigido a productores, directores y guionistas emergentes residentes en España a través de mentorías, asesoramiento y la financiación de cinco proyectos de largometraje con potencial internacional.

El 14 de noviembre tendrá lugar un encuentro entre los miembros de Europa Internacional, al que asistirán más de 40 agentes de ventas de toda Europa, y los productores de los proyectos de largometraje incubados: Lina Badenes y Belén Sánchez ('La Inocencia', actualmente en postproducción), Jaime Gona ('El profesor', dirigida por Daniel Castro), Sergy Moreno ('Josefina', dirigida por Javier Marco), Laura Rubirola ('La Bestia', dirigida por David Casademunt) y Alberto Tortes ('Los García', documental dirigido por Paco Nicolás).

Ofreciendo una plataforma de visibilidad a las escuelas de cine, mostrando la creatividad latente y la brillante actividad formativa de esos centros, el #15FestivalSevilla ha abierto una nueva sección, 'Un Joven Continente', que proyectará títulos impulsados por escuelas y universidades europeas.

Además, y aprovechando el encuentro de Europa Internacional, el festival articulará encuentros entre los jóvenes cineastas los distribuidores y agentes de ventas, para establecer contactos y buscar apoyos de cara a próximos proyectos.

CINEASTAS CAMINO DE SEVILLA

Pero además, el protagonismo de Sevilla como punto de encuentro del cine europeo se reafirma con la presencia de la práctica totalidad de los equipos de las películas. El festival acogerá este año a grandes figuras del cine europeo y a jóvenes descubrimientos, con galardones en los más prestigiosos festivales: del palmarés de Berlín llegarán Adina Pintilie con 'Touch Me Not' (ganadora del Oso de Oro), y Alexei German Jr. con 'Dovlatov' (Oso de Plata a la Contribución Artística).

Del de Venecia, Sudabeh Mortezai con 'Joy' (Europa Cinemas Label Award a la Mejor Película Europea y el Hearst Award para la mejor Mujer Directora en las Giornate degli Autori). Y desde el último Locarno, Eva Trobisch con 'All Good', Tarik Aktas con 'Dead Horse Nebula', y Sara Fattahi con 'Chaos'. El Festival recibirá también a Jean-Bernard Marlin, que consiguió el Premio Jean Vigo con 'Shéhérezade'.

El desfile de grandes cineastas incluirá nombres como Christophe Honoré ('Vivir deprisa, amar despacio'), Salomé Lamas ('Extinçao'), Nicolas Philibert ('De chaque instant'), Milorad Krstic ('Ruben Brandt, Collector'), Stefano Savona ('Samouni Road'), Mats Grorud ('The Tower'), Marie Garel-Weiss ('La fête est finie'), Jamie Jones ('Obey'), James Gardner ('Jellyfish'), Tom Beard ('Two for Joy'), Bernie Goldblat ('Wallay'), Trevor Hardy ('Strike'), o Anna Eriksson ('M').

Por supuesto, el cine español tendrá un enorme protagonismo en la programación del Festival de Sevilla, y sus equipos también estarán presentando sus trabajos. Alberto San Juan estrenará su primer film como director, 'El rey', sobre la obra homónima de Teatro del Barrio. Después de 'Ciutat morta', Xavier Artigas y Xapo Ortega vuelven con otro documental de denuncia, 'Idrissa, crónica de una muerte cualquiera'. Con 'La ciudad oculta', Víctor Moreno continúa con una trayectoria marcada por aquel insólito retrato de la crisis que era 'Edificio España'.

Se proyectará 'Alegría, tristeza', de Ibon Cormenzana. Pablo Llorca regresa a un festival que conoce bien (y que el año pasado le premió 'Ternura y tercera persona'), con 'El viaje a Kioto'. También vuelve María Antón, que mostrará su primer film en solitario, '<3'. Samuel Alarcón traerá el documental 'Oscuro y lucientes'. Y Hernán Zin presentará 'Morir para contar', ganador del primer premio en la Sección Oficial Documentaries of the World del Festival Internacional de Cine de Montreal.

DANI ROVIRA AMPLÍA EL ACENTO ANDALUZ DEL FESTIVAL

Entre los encuentros de la industria destacan varios relacionados con el cine andaluz. En este sentido, Dani Rovira llegará con el documental 'Todos los caminos' bajo el brazo que tendrá en Sevilla su premiar mundial. El actor malagueño es el productor de un film dirigido por la sevillana Paola García Costa ('Línea de meta'), que busca dar visibilidad e incentivar la investigación del Síndrome de Rett, una rara patología neurológica que padece la pequeña Marina.

Panorama Andaluz estrenará también 'Al sur del Sur', documental de Manuel Blanco que desarrolla un mapa visual de la Bahía de Cádiz y de sus habitantes, que parte de los esteros de San Fernando, revitalizados desde 2013 por la Asociación Bahía de Cádiz, que apuesta por su sostenibilidad como motor económico, turístico y ecológico.