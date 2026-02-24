El Festival Sevilla Swing! estrena la Fábrica de Artillería como nuevo escenario tras 13 ediciones

Una actuación del Festival Sevilla Swing!, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad volverá a bailar al compás del swing con la celebración de la XIV edición del Festival Sevilla Swing!, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril con una programación musical que combina talento internacional, tradición jazzística y espíritu participativo en espacios emblemáticos como La Real Fábrica de Artillería y el Teatro Alameda.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado durante la presentación que el Festival Sevilla Swing! vuelve a situar a Sevilla en el mapa internacional de las músicas en vivo, "reforzando una programación cultural diversa y de calidad que conecta tradición y contemporaneidad", ha afirmado en una nota de prensa.

Promovido por el Ayuntamiento de Sevilla y organizado por la agencia Marmaduke, el festival consolida su trayectoria como una cita de referencia para la comunidad swing, reuniendo a músicos, bailarines y aficionados en torno a un género que, casi un siglo después de su auge, sigue plenamente vigente.

La programación musical se desarrollará a lo largo de tres jornadas con conciertos que recorren distintas sensibilidades del swing y el jazz clásico. El viernes 10 de abril (21,00 horas), el Teatro Alameda acogerá la actuación de Louise Perret & Sébastien Giniaux Gipsy Quartet, una propuesta que entrelaza la chanson, el jazz manouche y las músicas del mundo en un repertorio elegante y emocional.

"La voz delicada de Louise Perret y la guitarra virtuosa de Sébastien Giniaux construyen un universo sonoro que fusiona tradición y contemporaneidad, con composiciones propias y reinterpretaciones llenas de matices El sábado 11 de abril (21,00 horas), también en el Teatro Alameda, será el turno de Cynthia Sayer & Joyride, una formación imprescindible para los amantes del hot jazz y el swing de los años 20 a los 40.

Liderada por la reconocida banjista y vocalista Cynthia Sayer, la banda ofrece un repertorio que recorre el American Songbook, el jazz tradicional, el blues y otros estilos con una energía escénica fresca y vibrante.

El cierre del festival tendrá lugar el domingo 12 de abril (13,00 horas) en el Espacio Escénico de la Real Fábrica de Artillería con The Good Men Swingtet, una auténtica 'little big band' que rinde homenaje a las grandes figuras del swing como Benny Goodman, Count Basie o Ella Fitzgerald, con arreglos pensados especialmente para el baile social y la interacción con el público.

ESTRENO DE ARTILLERÍA COMO SEDE DEL FESTIVAL

Esta edición marcará, además, la primera vez que el Festival Sevilla Swing! incorpora la Real Fábrica de Artillería como escenario, ampliando su presencia en espacios culturales singulares de la ciudad. En relación con esta novedad, Angie Moreno ha subrayado que "la incorporación de la Real Fábrica de Artillería como escenario del festival supone un paso más en la activación cultural de espacios patrimoniales de Sevilla, acercando la música en directo a enclaves con un gran valor histórico y cultural".

Según ha señalado Angie Moreno, "tras más de una década de trayectoria, este festival se ha integrado en el calendario cultural de Sevilla como un encuentro singular que combina música en directo, escena internacional y participación ciudadana en torno a una cultura viva como es el swing".

Además de su dimensión musical, el Festival Sevilla Swing! mantiene su vocación de encuentro, atrayendo a público local, nacional e internacional y generando espacios de convivencia entre generaciones, estilos y disciplinas artísticas. En palabras de la delegada, "Sevilla es una ciudad abierta a las músicas que invitan a compartir, y el swing tiene esa capacidad única de transformar el espacio público y los teatros en lugares de celebración colectiva".

Con esta nueva edición, el festival reafirma su apuesta por una programación cuidada y accesible, que sitúa a Sevilla como uno de los focos del swing en el sur de Europa y refuerza su posicionamiento como destino cultural dinámico y diverso.