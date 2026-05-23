Finalizados los trabajos de restauración de los bancos y muro del Paseo de las Delicias de Sevilla

Trabajos en los bancos del Paseo de las Delicias - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha culminado las tareas de restauración y recuperación integral de los 14 bancos y el muro de defensa situados en el Paseo de las Delicias, entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, que han contado con un presupuesto de más de 84.600 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la principal patología que presentaban estos bancos de ladrillo rojo y que más dañaba su imagen es la suciedad y la pérdida de parte de sus elementos compositivos por el paso del tiempo. De los 14 bancos, actualmente sólo dos de ellos conservan todos sus elementos.

La limpieza para la eliminación de residuos adheridos en superficie se ha realizado mediante proyección en seco de chorro de árido a baja presión, según resistencia del material; se ha atendido especialmente a no erosionar o alterar las superficies, entre otras cuestiones. Los 14 bancos situados en el muro de defensa, miden 4,18 metros de ancho y se intercalan cada 23,44 metros aproximadamente.

El delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha destacado que "estos trabajos han conseguido devolver el esplendor a un entorno único de Sevilla, junto al Palacio de San Telmo, el Parque de María Luisa o la Plaza de España y que fue uno de los ejes y espacios principales de la Exposición del 29".