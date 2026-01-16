Finalizan las obras de modernización del Colegio Júpiter de La Rinconada (Sevilla) con 645.000 euros de inversión

Obras de modernización del Colegio Júpiter. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Las obras de reforma y modernización integral del Colegio Público Júpiter de La Rinconada (Sevilla), que han contado con la colaboración económica de la Diputación, han finalizado. La inversión total ha ascendido a 645.000 euros, cofinanciados a través del Plan Más Sevilla de la institución provincial.

Los trabajos han incluido el revestimiento aislante del edificio principal, la renovación de la carpintería con vidrio acústico y térmico, la reforma de los aseos interiores y la sustitución de todas las puertas y elementos de carpintería interior, según ha informado el Ayuntamiento.

En el edificio de Infantil se han replicado las mismas mejoras que en el principal, mientras que en el gimnasio se han renovado la carpintería y el pavimento de la pista multideportiva. Además, todo el centro ha sido pintado, completando así su modernización.

Por su parte, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, acompañado por la dirección del centro, el AMPA, el edil de Hábitat Urbano, José Manuel Romero Campos, y el responsable municipal de Educación Primaria, Rafael Reyes, ha destacado que "invertimos realmente en el talento y en el futuro de los jóvenes; una obra de estas características deja claras nuestras prioridades en materias como la educación".

Fernández ha reconocido especialmente al equipo directivo y docente, así como a los padres y madres de los alumnos, y recordó con emoción a Antonio Marín, impulsor de este proyecto: "Estoy doblemente contento: culminamos una obra en materia educativa y, además, hemos cumplido el sueño de una gran persona como Antonio Marín, quien me convenció de que le tocaba al Júpiter".

El alcalde ha subrayado, además, que "la formación es fundamental para garantizar el futuro de la sociedad, y respaldar la educación pública asegura la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su poder adquisitivo".

El Consistorio ha llevado a cabo reformas estructurales en los centros educativos más antiguos del municipio, comenzando por el CEIP La Paz, donde, con cofinanciación de la Diputación de Sevilla, se invirtieron más de 400.000 euros.

Posteriormente, fue el turno del CEIP Nuestra Señora de Patrocinio (PÚA), con una inversión superior a 650.000 euros, también con participación de la administración provincial. De manera similar, se han ejecutado trabajos en el CEIP Guadalquivir.

Estas actuaciones forman parte del programa de mantenimiento y mejora de los centros educativos del municipio, con una inversión adicional de más de 70.000 euros destinada a la pintura de paramentos verticales y exteriores, la reparación de fachadas y la mejora de infraestructuras externas.