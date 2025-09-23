Finalizan las tareas de extinción en focos en el incendio de la Cartuja (Sevilla), uno cerca del Auditorio

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ha sido normalizado y las tareas de extinción han finalizado en la zona de la Cartuja de Sevilla en la que en la tarde de este martes se detectaron varios focos del incendio declarado en una zona próxima al Auditorio Rocío Jurado. Además, un bombero habría resultado herido. Sucedía así el cuarto fuego registrado en la zona en apenas una semana.

Según informó el Servicio, el primer aviso se recibió en torno a las 15,40 horas, cuando más de 75 alertantes comunicaron la presencia de una columna de humo en una zona de rastrojos, además de la afectación de las gradas del Auditorio.

Efectivos de los Bomberos y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para trabajar en la extinción y control del fuego, donde un efectivo de bomberos ha solicitado asistencia médica a la altura de la calle Francisco Montesinos, en la Avenida de Carlos III. Este nuevo incidente se produce tan solo unas horas después del registrado el lunes en el mismo entorno de la Cartuja.