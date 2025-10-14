La firma sevillana Best Medical lanza un concurso para promover la actividad física entre deportistas en España

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Best Medical, empresa sevillana dedicada a la salud y bienestar de personas y mascotas, ha lanzado un concurso de patrocinio para apoyar el deporte español. Con el nombre de 'Apitox con el deporte', esta iniciativa busca fomentar el crecimiento y la visibilidad de deportistas, equipos o clubes deportivos españoles, proporcionándoles recursos que faciliten el cumplimiento de sus objetivos.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el concurso consiste en la grabación de un vídeo, de una duración máxima de un minuto, que deberá incluir una breve historia del equipo, de los logros alcanzados y las razones por las que solicita el patrocinio de Laboratorios Best Medical. Los vídeos deberán ser publicados en el Instagram del deportista o equipo, etiquetando tanto a @prismanatural como a @laboratoriosbestmedical en una publicación colaborativa.

La iniciativa está abierta a deportistas individuales, clubes o equipos deportivos de cualquier disciplina, ubicados en el ámbito local, provincial, regional o nacional. El plazo para participar comenzará el 15 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de noviembre de 2025 a las 23,59 horas.

De esta forma, los premios se adjudicarán en función de la repercusión que haya tenido cada publicación en redes sociales, medida por el número de 'likes' obtenidos. El plazo para la contabilización de votos, ha explicado la empresa, finalizará el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 12,00 horas. Un comité designado por Best Medical evaluará las tres propuestas ganadoras según su creatividad y alineación con los valores de la marca: respeto, trabajo en equipo, diversidad y responsabilidad.

"En Laboratorios Best Medical estamos convencidos de que hay mucho talento en los deportes minoritarios, y son estos los que necesitan más apoyo por parte de las empresas", asegura la CEO de la compañía, Silvia Cantos, quien recuerda que también han sido colaboradores de la Carrera Nocturna del Guadalquivir y la Maratón de Sevilla.