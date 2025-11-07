La firma sevillana Laboratorios Best Medical cierra su participación en la primera edición de Privel 2025

Imagen del equipo de Laboratorios Best Medical en la primera edición de Privel 2025 en Madrid. - LABORATORIOS BEST MEDICAL

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía sevillana Laboratorios Best Medical, especializada en la fabricación de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal, ha participado en la primera edición de Privel 2025, la feria profesional de la industria de la marca privada, celebrada en Madrid los días 5 y 6 de noviembre.

Según ha detallado la entidad en una nota, la presencia de la firma andaluza en este nuevo punto de encuentro estratégico ha supuesto un "importante impulso" para su posicionamiento como "referente en la fabricación de complementos alimenticios para terceros", una de sus líneas de negocio más consolidadas y con mayor proyección internacional.

Durante los dos días de feria, el equipo de Laboratorios Best Medical atendió a decenas de distribuidores, compradores internacionales y potenciales socios estratégicos, interesados en sus procesos de fabricación, su variedad de productos y su compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

En este sentido, la compañía ha valorado la calidad de los contactos generados, especialmente con operadores del mercado Latam, uno de los focos a medio plazo en su estrategia de internacionalización.

Para la CEO de Laboratorios Best Medical, Silvia Cantos, Privel ha sido "una excelente plataforma para mostrar el valor añadido de nuestra línea de marca de distribuidor". "Hemos confirmado que España es líder en MDD a nivel mundial y que existe una demanda creciente de productos con personalidad, eficaces y sostenibles en el ámbito de la salud preventiva, y estamos preparados para liderar esa respuesta", ha destacado Cantos.

La feria, que ha reunido a más de 250 expositores y 300 compradores internacionales de 27 países, ha servido también para reforzar la visibilidad de Laboratorios Best Medical como partner de confianza para grandes cadenas de distribución, tanto en Europa como en América Latina. Su participación en Privel 2025 se enmarca en una estrategia más amplia de expansión internacional y diversificación de canales, en la que la fabricación para terceros "ocupa un lugar destacado".

SOBRE LABORATORIOS BEST MEDICAL

Laboratorios Best Medical es una compañía sevillana comprometida con la innovación en salud preventiva y bienestar natural, especializada en la creación, fabricación y distribución de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal.

Con más de 130 profesionales y presencia en 20 países, su misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y las mascotas a través de soluciones de alta calidad. Sus procesos de fabricación están diseñados para minimizar el impacto ambiental, utilizando tecnologías sostenibles y de vanguardia.

Laboratorios Best Medical ofrece una amplia gama de productos de marca propia para el canal farmacia y el canal retail, así como la fabricación de marca de distribuidor (MDD), adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes.