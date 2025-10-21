Fiscalía eleva a 23 años de cárcel la pena para la madre del bebé abandonado en contenedor en Los Palacios (Sevilla)

La madre biológica del bebé abandonado en un contenedor en Los Palacios (Sevilla), en la Audiencia Provincial de Sevilla. A 20 de octubre de 2025. - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha elevado a 23 años su petición de prisión para la madre biológica de la recién nacida hallada viva, con el cordón umbilical aún colgando, en un contenedor de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) el 18 de diciembre de 2023. El juicio, celebrado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha quedado visto para sentencia tras la segunda sesión de la vista oral.

De esta forma, el Ministerio Público ha elevado la pena inicial de catorce años de prisión por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, con alevosía, agravante de parentesco y en calidad de autora. Asimismo, considera que la acusada actuó con "clara intención" de causar la muerte de la menor y mantiene la solicitud de inhabilitación especial, libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la bebé.

Por su parte, para el segundo procesado, un hombre con un 67% de discapacidad reconocida y declarado incapaz de administrarse por sí mismo, la Fiscalía ha elevado la petición de pena de seis meses a seis años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa como presunto cómplice. Según el Ministerio Público, él fue quien depositó a la recién nacida en una bolsa de plástico que acabó en el contenedor, bajo las instrucciones de la madre.

Durante la vista, el Ministerio Público ha destacado que "escapa de toda lógica" que la madre, tal y como declaraba este lunes, no conociese su estado de gestación. Asimismo, ha tildado su declaración de "inverosímil", dado que, según la Fiscalía, su narración ha sufrido algunas modificaciones en las diferentes fases del proceso judicial, pues en un primer momento argumentó que tras el parto pidió al segundo procesado que avisase a sus padres y, posteriormente, indicó que le había requerido que depositase a la menor "en una cajita".

Varios testigos y peritos han declarado en el juicio, entre ellos la pediatra que atendió a la menor, quien confirmó que la bebé presentaba un "claro riesgo de muerte" debido a una hipotermia severa y bajo peso para su edad gestacional. Además, la profesional ha destacado que el cordón umbilical cortado por la madre pero no pinzado podría haber provocado hemorragia, y que cualquier golpe en el contenedor habría sido fatal dada la vulnerabilidad de la recién nacida.

En sus alegaciones finales, la defensa de la madre ha solicitado la reducción de la pena, alegando el "shock" sufrido durante el parto, su desconocimiento del embarazo y episodios previos de trauma, así como la drogodependencia.

Por su parte, el abogado del segundo procesado ha reclamado su absolución, argumentando que su discapacidad mental limita su capacidad para comprender la licitud de sus actos.