La Fiscalía de Menores cita a los padres de Sandra Peña como testigos el próximo miércoles en Sevilla

Los padres, hermano y abuelo de la menor en una concentración tras el suicidio de Sandra Peña. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha citado el próximo miércoles, 12 de noviembre, en calidad de testigos perjudicados a los padres de Sandra Peña, la niña que presuntamente se suicidó tras sufrir acoso escolar, según ha confirmado a Europa Press el tío de la familia, Isaac Villar.

Cabe enmarcar que la familia de la menor, que se suicidó presuntamente el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, ha participado este jueves, 6 de noviembre, en una manifestación a las 12,00 horas frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, junto con otras familias de niños fallecidos debido al bullying. En la protesta, han criticado el "abandono" que han recibido por parte de la Administración pública.

Durante la cita, el tío de la menor ha lamentado que en el caso de su sobrina "no se llevasen a cabo" los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo, al tiempo que ha manifestado que, aunque no se puede saber con certeza si la aplicación de los mismos hubiese impedido el final de la joven, "sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo".

En este sentido y sobre el debate sobre una futura ley integral contra el acoso escolar, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha defendido este jueves en una entrevista en Radio Sevilla la necesidad de abordar con "serenidad" esta cuestión en la que, ha subrayado, "deben participar todos los agentes implicados".

Castillo ha señalado que, además de los centros educativos y el profesorado, "que son quienes cuidan de nuestros niños y niñas cuando los dejamos en el aula", las familias también deben implicarse en el proceso. La consejera ha insistido en que la educación debe centrarse no solo en los contenidos académicos, sino también en "valores como el respeto, la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro".

Tras la citación de los progenitores, continúa la investigación del caso tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios, el Irlandesas Loreto, tal y como han confirmado fuentes policiales a esta agencia y adelantaba El Correo de Andalucía.

Cabe señalar que el Ministerio Públcio mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

En este contexto, la Fiscalía también pidió, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras en el caso.

El caso movilizó el pasado martes 28 de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas para acabar "con el monstruo del bullying" tras el caso de Sandra Peña. Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.

Por su parte, la dirección del colegio privado concertado pedía unos días tras el incidente "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar. El colegio no activó no el protocolo de acoso.