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SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar a un hombre acusado de apropiarse de 629.128,16 euros de un grupo empresarial para el que trabajaba como jefe de administración, mediante transferencias bancarias y contratos de 'cofirming' que dirigía a cuentas suyas y de su esposa.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, el acusado prestó servicios por cuenta ajena como jefe de administración para diversas entidades entre 2007 y 2019.

En su condición de jefe, según la Fiscalía, el acusado "tenía plenas facultades de gestión fiscal y contable asumiendo, entre otras funciones, la confección de las facturas del grupo, así como la elaboración de la contabilidad, la custodia de los talonarios de cheque y la preparación de operaciones bancarias, incluidos pagos, que luego presentaba para la firma de los administradores".

Además, estaba casado en régimen de gananciales con una administradora única de una empresa que vendía calzado, complementos de piel y tocados, si bien ambas entidades carecían de relación empresarial. No obstante, era el acusado quien se encargaba de la gestión real de las mismas.

Así las cosas, "aprovechando la confianza depositada en él por los administradores del grupo empresarial durante la relación laboral, movido por el ánimo de obtener un lucro ilícito y en beneficio tanto de él como de su esposa, entre abril de 2016 y septiembre de 2019, se apropió de fondos de las sociedades para las que trabajaba".

Para ello, "aprovechaba el desempeño de sus funciones laborales para preparar transferencias bancarias y concertar contratos de 'cofirming' desde la cuenta corriente de las sociedades para las que trabajaba, en beneficio de las cuentas corrientes suya o de su esposa".

Ello, sin conocimiento ni consentimiento de los administradores de dichas sociedades a los que presentaba las operaciones para firma, si bien les hacía creer "que respondían a operadores de las empresas con proveedores habituales".

Con esta forma de actuar, llegó a apropiarse en su beneficio y en el de su esposa, de un total de 629.128,16 euros procedentes del patrimonio del grupo empresarial cuyas cuentas administraba.

Según la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por los que responden el acusado como autor y la acusada como partícipe a título lucrativo. Para él, pide seis años y tres meses de prisión de cara al juicio que tendrá lugar el próximo día 30 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.