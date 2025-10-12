Fiscalía pide nueve años de prisión para un portero de una discoteca de Sevilla por agresión sexual a una joven

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide nueve años de prisión para un varón de 29 años, portero de una conocida discoteca de la Alameda de Hércules de Sevilla, acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal y violencia, tras apartar a la joven del grupo que la acompañaba a una sala contigua y realizar actos de índole sexual sin su consentimiento.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la víctima acudió a la mencionada discoteca. El acusado, en calidad de portero del establecimiento, aprovechó su posición de confianza como trabajador del local e invitó a la joven y a su acompañante a tomar un chupito de fresa en una sala contigua.

Tras aproximadamente diez minutos, el procesado regresó y llevó a la víctima por la fuerza a un pequeño cuarto, en el que no constaba la presencia de otras personas, y allí realizó sobre ella actos de índole sexual sin su consentimiento, pese a las repetidas negativas de la joven. Tras el incidente, la víctima localizó a su acompañante antes de dirigirse a una comisaría para denunciar los hechos.

Como consecuencia de lo ocurrido, la joven presentó dolor en la cadera derivado del forcejeo, con hematoma residual, y sufrió síntomas de tipo ansioso-depresivo compatibles con un trastorno adaptativo de grado leve, que ha sido considerado secuela psicológica derivada de estrés postraumático.

Además, entre las penas principales reclamadas por la Fiscalía figuran la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo que la pena de prisión, ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena, y doce años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores de edad.

Asimismo, el Ministerio Público solicita la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante doce años, así como que la clasificación del condenado en tercer grado penitenciario no se produzca hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, momento en el que la sanción podría ser sustituida por la expulsión del territorio nacional durante ocho años, debido a que el procesado carece actualmente de residencia legal en España.

El juicio contra este varón está fijado para el próximo jueves 16 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.