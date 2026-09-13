La Fiscalía de Sevilla alerta del "elevado número" de expedientes de Vigilancia Penitenciaria, con 9.830 en 2025

Archivo - Un juez con la toga negra reglamentaria. Archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha advertido del mantenimiento de un "elevado número" de expedientes procedentes de los dos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria con sede en la capital, esto es un total de 9.830 en el año 2025.

Así consta en la memoria correspondiente al año 2025 de la Fiscalía General del Estado, consultada por Europa Press y hecha pública esta semana coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

Según ahonda el escrito, el número de los dictámenes de las seis fiscales que integran esta sección, ha sufrido, consecuentemente, un incremento, un total de 30.029 frente a los 29.820 del año anterior.

De hecho, atendiendo al número de internos que han solicitado mantener una visita con el fiscal, han resultado ser "insuficientes" el número de visitas ordinarias para "poder atender tal incremento de demanda".

Por ello, se llegó a crear un turno voluntario de visitas extraordinarias que, según el Ministerio Público, "ha supuesto casi duplicar el número de las inicialmente previstas", por lo que se han practicado en el 2025 un total de 48 visitas y algo más de 720 entrevistas con reclusos.

En referencia a aquellos internos que "manifiestan su preocupación por que se les promueva de oficio, o bien se agilicen, los expedientes de acumulación jurídica de condena", se han promovido durante el año 2025 un total de 259 expedientes gubernativos para el estudio de oficio de la posibilidad de promover la acumulación jurídica de condenas.

Este es un número "muy similar" al del anterior ejercicio, un total de 285. Del total del 2025, 224 han concluido con presentación de dictamen ante el juzgado o tribunal competente.