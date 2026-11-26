FlamencoLee - US

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Literatura y Arte Jondo FlamencoLee celebra su tercera edición los días 2 y 3 de diciembre en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla con un cartel que reúne a una treintena de escritores, poetas, artistas, gestores, periodistas y profesionales de ambas disciplinas en charlas, talleres, exposiciones, performances, cuentacuentos, recitales, dj session y espectáculos infantiles.

Así lo ha confirmado la US, misma vez que ha indicado que la cita cuenta con un diverso y amplio programa con una quincena de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades e intereses.

Así, reúne nombres como David Trueba, Tomás de Perrate, Ana Morales, Sara Torres, María Moreno, Beatriz Serrano, Ismael de la Rosa 'El Bola', Joselito Acedo, Joaquín López Bustamante, Manuel Valencia, Lucía Álvarez 'La Piñona', José María Velázquez-Gaztelu, Julia Montejo, Roberto Jaén, José Galán o Emilio Caracafé.

De esta forma, la iniciativa organizada por la agencia de comunicación y gestión cultural Édere, con dirección de Sara Arguijo y Nuria Lupiáñez, y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Unicaja y el CICUS de la Universidad de Sevilla, aborda cuestiones como la relación del flamenco y la literatura con el humor, las trabas o convenciones que lastran la libertad artística, la capacidad de la palabra y del arte.

Todo con la participación de artistas de otras disciplinas, como las fotógrafas Isabel Waguemann y Claudia Ruiz Caro, el dj Gómez Gufi, periodistas culturales (Carlos López o Ale Medina), libreras como María José Barrios (Casa Tomada), la antropóloga y experta en gestión cultural Eu López, la gestora y comisaria cultural Cristina Consuegra o la responsable ONG Solidarios en Sevilla, Marisa Vázquez.