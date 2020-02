Flores niega desabastecimiento para control de plagas en Zoosanitario y critica "alarmismo con mentiras" de PP

Publicado 19/02/2020 18:29:21 CET

"Las imágenes difundidas por el PP sobre una plaga de procesionarias no es real porque no es ese tipo de oruga y la existente no es peligrosa"

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores (PSOE), ha lamentado la "sarta de mentiras lanzadas por la concejal del Partido Popular Evelia Rincón", en cuando a una supuesta paralización de los tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización (DDD) ejecutados por el Zoosanitario Municipal, "que está funcionando con absoluta normalidad".

"No se han quedado servicios sin atender. Es mentira. La actividad del Zoosanitario se presta con normalidad. Tal y como estaba planificado según fija el contrato, el suministro de biocidas para los próximos meses se realizará esta misma semana, al tiempo que estamos en tramitación de un nuevo contrato de suministros para los próximos dos años", ha explicado el delegado en un comunicado.

"Ni hay ni habrá falta de productos para los tratamientos DDD", ha reiterado el delegado. Estos biocidas se adquieren para la anualidad en curso y la siguiente, de manera que los comprados a mediados de 2018 extienden el suministro hasta los primeros meses de 2020 e igual ocurrirá con el que se contrate a lo largo del primer semestre de 2020, ha precisado Flores, quien ha precisado, asimismo, que están cubiertas "todas las plazas de los empleados públicos adscritos al Negociado de Control de Plagas del Zoosanitario".

El delegado ha aclarado que, "como todos los años", existe una planificación para el tratamiento en las vías públicas y los colegios contra la oruga Ocnogyna baetica, que comúnmente se conoce como oruga lagarta peluda u oruga de los prados y suele ser inocua para la salud de las personas, "tratamiento que incluso este año se ha anticipado debido al calor del mes de febrero".

"Las imágenes y nota de prensa difundidas por el PP hace días alertando sobre plagas de procesionarias en parques y entornos educativos de la ciudad, advirtiendo del peligro para niños y mascotas, no se corresponden en absoluto con la realidad, al no tratarse de ese tipo de oruga, sino otra más común sin peligrosidad ni para los humanos ni para los animales", ha explicado.

"Por prudencia y para mayor seguridad de los escolares, los tratamientos en los colegios se desarrollan en horarios no lectivos, principalmente los sábados, de forma que tampoco se interfiere en la propia actividad escolar", ha explicado el delegado, quien también ha apostillado que el tratamiento contra la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) se realizan de forma preventiva por parte de Parques y Jardines y posteriormente también por el Zoosanitario en el caso de aparecer en el viario.

Flores ha agregado que "en ningún momento el PP se ha puesto en contacto ni con el Zoosanitario ni con Parques y Jardines para conocer la situación real, de lo que se induce un interés manifiesto de este grupo político para confundir y alarmar de forma injustificada e irresponsable y, además, en cuestiones tan sensibles como la salud de los más pequeños y de los animales, de las que incluso aseguraba que podrían provocar la muerte".

"Frente al alarmismo injustificado e irresponsable del PP, desde el gobierno de la ciudad se quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a padres y madres, así como a las y los dueños de mascotas, al tiempo que reitera en la absoluta falsedad de las imágenes e informaciones sobre plagas de procesionarias lanzadas días atrás por esta formación política", afirma.

Señala que Rincón y "el conjunto del PP de Beltrán Pérez" tratan de "poner piedras en el avance de esta ciudad en materia de bienestar animal", con una nueva ordenanza que se lleva el jueves a Plano para su aprobación definitiva, y "ya no saben qué hacer para desprestigiar el servicio público del Zoosanitario Municipal". "Una concejal, Evelia Rincón, y un PP que lo ven todo negro nada pueden aportar el futuro de esta ciudad. No tienen credibilidad", ha concluido.