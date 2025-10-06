El foro gastronómico 'Con2Panes y 1Pico' arranca en el Paseo Colón de Sevilla con el reto de superar las 7.000 visitas

Archivo - Terrazas de bar en Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla celebrará del 10 al 13 de octubre de 2025 en el Paseo de Colón la III edición de 'Con2Panes y 1Pico', el festival que "rinde homenaje a dos de las grandes pasiones culinarias sevillanas: la ensaladilla y los montaditos". Organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, el evento reunirá a reconocidos establecimientos de la ciudad, que ofrecerán al público "sus propuestas más creativas en un ambiente único a orillas del río Guadalquivir".

En su anterior edición, celebrada en 2024, el festival congregó a más de 7.000 visitantes, que degustaron 12.000 montaditos y 550 kilos de ensaladilla, consolidándose "como una cita imprescindible en el calendario gastronómico de la capital andaluza".

Según ha informado la asociación hostelera en una nota de prensa, esta edición dará comienzo el próximo viernes 10 de octubre a las 20,00 horas hasta las 00,00 horas; mientras que el sábado 11 y domingo 12 el horario será de 12,30 horas a 00,00 horas y el lunes finalizará a las 16,30 horas. El acceso al evento tendrá un precio de 4 euros, que incuye una consumición.

Entre los establecimientos participantes los asistentes podrán encontrar a 'La Gitana Loca', 'Yumay', 'EntreCárceles', 'García Millán' o 'El Rey del Chicharrón' entre otros.

Además de la degustación de ensaladillas y montaditos, el festival ofrecerá actividades complementarias "para disfrutar en familia y con amigos, en un entorno privilegiado al aire libre, junto al Guadalquivir". 'Con2Panes y 1Pico' cuenta con el apoyo de Sevilla City Office, el Ayuntamiento de Sevilla, Picos Obando y Cruzcampo.