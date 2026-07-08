El Foro Más Mujeres reúne en Sevilla a medio centenar de líderes femeninas en su décimo aniversario

Foro Más Mujeres en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles el X aniversario del Foro Más Mujeres, una iniciativa nacida en 2016 para conectar el liderazgo femenino en la ciudad y que durante la jornada ha reunido a medio centenar de mujeres sevillanas del ámbito empresarial, tecnológico, científico, universitario, cultural y social.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado que "las mujeres sevillanas ocupan puestos de máxima responsabilidad en compañías industriales, tecnológicas, sanitarias, financieras, culturales o universitarias. Ese liderazgo ya no es una excepción que haya que destacar; forma parte del modelo con el que Sevilla construye su presente económico, social y cultural".

Además, ha apuntado a la relación "directa" entre emprendimiento femenino y competitividad económica: "Estoy convencido de que el emprendimiento femenino multiplica la capacidad competitiva de Sevilla. Cada uno de vuestros proyectos supone empleo, innovación, internacionalización y compromiso con Sevilla".