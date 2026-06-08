El Foro Mujer y Sociedad despide el curso este jueves con una conversación-concierto para "volver a escucharnos"

La musicóloga y pianista María del Mar Poyatos. - FORO MUJER Y SOCIEDAD

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer Sociedad Sevilla ha organizado este jueves una conversación-concierto con el objetivo de "invitar a detenerse y volver a escucharnos" para clausurar el presente curso. Se trata así de un encuentro "en el que la música, la poesía y la emoción dialogarán en torno a algunas de las preguntas de nuestro tiempo" como la búsqueda de serenidad, el cuidado del mundo interior y el valor de la belleza.

La sesión, protagonizada por la musicóloga y pianista María del Mar Poyatos, se plantea como una conversación-concierto en la que "en un contexto marcado por la prisa, la hiperexigencia y la fragmentación, la música y la poesía aparecen como lugares de contemplación, sensibilidad y bienestar emocional". Tal y como expresa la propia autora, ambas nos conectan con "la emoción del encuentro" y ofrecen "un regalo del alma para el alma", según ha señalado el Foro en un comunicado.

El evento tendrá lugar en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya este jueves, 11 de junio, a partir de las 19,30 horas.

Con este acto, el Foro Mujer Sociedad Sevilla pone el broche final a un curso en el que se han abordado "cuestiones de plena actualidad" desde perspectivas culturales, humanas y sociales, reflexionando sobre liderazgo, justicia, propósito vital, solidaridad, espiritualidad y compromiso social.

De esta manera, María del Mar Poyatos es musicóloga y pianista, recitadora, compositora y creadora de proyectos escénicos de música y poesía. Además, ha desarrollado propuestas inspiradas en autores como Miguel Hernández y San Juan de la Cruz, apoyadas por instituciones culturales vinculadas a su legado.

Titulada con matrícula de honor por la Escuela Superior de Música de Catalunya y la Universidad Internacional de Andalucía, es creadora de recitales escénicos como 'Sólo quien ama vuela. Homenaje a Miguel Hernández', 'La música como poema' o 'San Juan de la Cruz: El poder del amor'.

Como compositora, desarrolla una "estética personal basada en la unión entre música y poesía, creando obras concebidas para el recitado poético". Su trabajo explora las posibilidades expresivas y comunicativas de la palabra, la voz, el gesto y la música en directo como caminos de belleza, sensibilidad y bienestar emocional.