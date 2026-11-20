El candidato de Frente Amplio por Sevilla, Enrique Santiago, atiende a los medios en un acto electoral en la provincial - FRENTE AMPLIO

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El cabeza de cartel al Congreso en Sevilla por Frente Amplio Andaluz, Enrique Santiago, ha reclamado la "prestación universal por crianza" que incluye el programa de su formación política, y que consiste en una ayuda de 200 euros al mes por menor a cargo "para que pueda facilitarse el bienestar de estos menores y de sus familias", y lo ha hecho en sendos actos electorales en Montequinto (Dos Hermanas) y en Utrera.

Santiago ha anunciado también la subida del gasto de Dependencia, "que se duplicará del 0,8 al 1,7% del PIB" para acabar con las listas de espera, "dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales y el reconocimiento de los cuidadores no profesionales", señala la coalición en un comunicado.

Enrique Santiago también se ha referido al incremento de los permisos por nacimiento, que prevé incrementar hasta las 20 semanas, así como un permiso de cuidado de menores hasta los 12 años de hasta 10 semanas, sin rebaja salarial. Y a la universalización de la enseñanza entre los 0 y tres años, "para evitar cosas como la devolución al Estado de 80 millones de euros destinados a la educación infantil que hizo la Junta de Andalucía", lo que a su juicio "no tiene sentido en un momento de carencias en la educación pública y de huelgas".

El candidato ha criticado la eliminación de las áreas de Igualdad e Inmogración del Defensor del Pueblo, institución que preside en funciones la popular Teresa Jiménez-Becerril, "el mismo día en el que se produjo un nuevo crimen machista".