Los candidatos de Frente Amplio al Congreso, Enrique Santiago y Engracia Rivera, se reúne con la Plataforma Barrios Ignorados. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio Andaluz ha reivindicado este jueves la puesta en marcha de políticas específicas e integrales para "combatir la desigualdad y la pobreza en los barrios más vulnerables, con especial atención a las zonas que sufren mayores índices de exclusión social".

Durante una reunión con la Plataforma de Barrios Ignorados, celebrada en el Centro Cívico El Esqueleto, en el Polígono Sur de Sevilla, la formación ha lamentado "la falta de respuesta de las administraciones y ha reclamado actuaciones urgentes para garantizar unas condiciones de vida dignas".

Así lo han defendido el cabeza de lista por Sevilla, Enrique Santiago y la número dos, Engracia Rivera, quienes han lamentado que Sevilla "concentre seis de los quince barrios más pobres de España". Para Rivera esta es una realidad que, a su juicio, e"videncia que ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía han abordado adecuadamente el problema".

En este sentido, la candidata ha señalado el abandono que sufre el Polígono Sur y las deficiencias del transporte público, asegurando que los autobuses "no llegan hasta determinadas zonas y que algunos vecinos tienen que caminar hasta 45 minutos para llegar a sus casas, incluso a altas horas de la noche".

Frente a esta situación, Santiago ha defendido la necesidad de impulsar actuaciones integrales que "garanticen el acceso efectivo a los servicios públicos". Entre sus prioridades se encuentran asegurar un suministro eléctrico estable y acabar con los cortes de luz que afectan periódicamente a los barrios más empobrecidos, así como desarrollar políticas de rehabilitación de viviendas y garantizar hogares dignos para todas las personas.

Asimismo, la coalición ha situado la educación de calidad como uno de los pilares fundamentales para combatir la exclusión social. En este sentido, ha reclamado medidas que permitan "compensar las desigualdades de origen y garantizar que los niños de estos barrios tengan las mismas oportunidades y puedan construir un futuro digno".

El candidato ha recordado que los diputados y diputadas del Frente Amplio, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, han presentado durante esta legislatura la primera proposición de ley de ámbito estatal dirigida a abordar los problemas de los barrios en situación de exclusión y vulnerabilidad.

Una iniciativa que, según ha explicado Santiago, "recoge muchas de las demandas y propuestas que vienen trasladando las asociaciones vecinales".