Frente Amplio en Sevilla - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Sevilla, Engracia Rivera, ha propuesto la reforma de la Constitución para proteger el carácter público de las pensiones, impedir la privatización de su gestión, garantizar su actualización automática conforme al IPC y equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, entre las propuestas de su formación.

Rivera ha participado este miércoles en un encuentro sobre el sistema público de pensiones y la atención a la dependencia en el Centro Cívico de Bellavista, junto a Ángel Gómez Ángulo, secretario general de Pensionistas de CCOO, y Gabriel Iglesias Asencio, responsable institucional de Pensionistas de CCOO Sevilla.

La formación plantea recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y posibilitar el retiro a los 60 en profesiones especialmente penosas, como la construcción, la limpieza, la pesca, la ayuda a domicilio o las camareras de piso.

Asimismo, el programa electoral contempla suprimir las penalizaciones por jubilación anticipada involuntaria para quienes hayan cotizado más de 40 años y reducir la brecha de género en las pensiones.