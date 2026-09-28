Fundación Banco Sabadell renueva su colaboración con el Teatro de la Maestranza de Sevilla para esta nueva temporada

Una actividad desarrollada en la Sala Manuel García, en foto de recurso - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco Sabadell y el Teatro de la Maestranza han renovado su convenio de colaboración para la temporada 2026/2027, consolidando una alianza que contribuye al desarrollo de la actividad cultural del Teatro y, de manera especial, al impulso de la programación de la Sala Manuel García.

Con la renovación de este acuerdo, la Fundación Banco Sabadell reafirma su compromiso con el Teatro de la Maestranza y con una programación que entiende la cultura como una "herramienta de transformación, conocimiento y encuentro", destaca el espacio escénico en un comunicado.

"Su apoyo resulta especialmente relevante para la Sala Manuel García, un espacio concebido para favorecer la cercanía entre artistas y espectadores y para dar cabida a propuestas de pequeño y mediano formato, recitales, música de cámara y proyectos que exploran nuevos lenguajes y formas de creación".

En este sentido, la Sala Manuel García se consolida como una zona abierta a la experimentación, al descubrimiento de nuevos talentos y a la diversidad artística.

Constituida en 1994, la Fundación Banco Sabadell tiene entre sus principales objetivos promover la cultura y las artes, la investigación y la educación, con un especial impulso al talento joven. Bajo el lema 'La Cultura del Talento', la entidad apuesta por la creatividad, la innovación y la excelencia como elementos esenciales para contribuir al progreso de la sociedad.

En el ámbito de la cultura y las artes, desarrolla programas propios y colabora con instituciones de referencia con el objetivo de generar oportunidades para jóvenes talentos, acercar la cultura a públicos diversos y fomentar la creatividad y la innovación. De este modo, la colaboración y la creación de alianzas constituyen, además, uno de los ejes de su forma de trabajar, añade el comunicado.

La Fundación entiende que el intercambio entre instituciones, disciplinas y personas permite multiplicar el impacto de los proyectos culturales. Este compromiso se refleja en una intensa actividad de apoyo a proyectos culturales. En 2025, la Fundación impulsó más de 140 proyectos y alcanzó a más de 17.000 personas beneficiarias, destinando el 65 % de sus proyectos al ámbito de la cultura y las artes.

El acuerdo representa también un ejemplo del valor de la colaboración entre instituciones culturales y entidades comprometidas con la sociedad, aunando esfuerzos para ofrecer una cultura más accesible, diversa y conectada con su entorno.

Desde el Teatro de la Maestranza agradecemos a la Fundación Banco Sabadell por renovar su confianza y acompañarnos una temporada más. Su apoyo contribuye a hacer posible una programación de calidad y, especialmente, a consolidar la Sala Manuel García como un espacio de encuentro, creación y descubrimiento para artistas y públicos.